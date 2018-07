Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 89 Franken belassen. Das zweite Quartal des Schweizer Pharmaherstellers habe wenig Überraschendes offenbart, schrieb Analyst Tim Race in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er habe nur kleinere Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen. Die Analysten dürften aber - wie auch er - anfangen, das Ergebnispotenzial aufgrund der Patentverlängerung für den Multiple-Sklerose-Blockbuster Gilenya in ihre Schätzungen einzuarbeiten./ck/jha/ Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-07-19/11:11

ISIN: CH0012005267