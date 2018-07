FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 350 (380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS LUCECO TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 45 (135) PENCE - BERENBERG RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 5000 (4500) PENCE - 'HOLD' - CFRA RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1700 (1600) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES BP PRICE TARGET TO 640 (610) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3350 (2850) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RESUMES ASOS WITH 'UNDERPERFORM' - TARGET 5750 PENCE - CREDIT SUISSE RESUMES DAILY MAIL WITH 'NEUTRAL' - TARGET 775 PENCE - GOLDMAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 595 (567) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 615 (590) PENCE - 'SELL' - JPMORGAN CUTS BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1945 (1970) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1690 (1765) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1993 (1831) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SPORTS DIRECT TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 520 (400) PENCE - PEEL HUNT CUTS GOALS SOCCER CENTRES PRICE TARGET TO 90 (100) PENCE - 'ADD' - PEEL HUNT RAISES SPORTS DIRECT PRICE TARGET TO 450 (400) PENCE - 'ADD'



