Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Zahlen des Chemiekonzerns zum zweiten Quartal seien in Ordnung gewesen und hätten, bereinigt um Einmaleffekte, weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Druck auf das Management dürfte aber vor dem Hintergrund des im Jahresvergleich deutlich rückläufigen betrieblichen Ergebnisses andauern./ck/jha/ Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-07-19/11:23

ISIN: NL0000009132