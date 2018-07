MidCapMonitor von GCA Altium: Die DebtFundsWelle rollt weiter - fast 50 Prozent Marktanteil im deutschen LBO-Markt DGAP-News: GCA Altium / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Private Equity MidCapMonitor von GCA Altium: Die DebtFundsWelle rollt weiter - fast 50 Prozent Marktanteil im deutschen LBO-Markt 19.07.2018 / 11:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 46 LBO-Finanzierungen im ersten Halbjahr 2018 markieren einen neuen Rekord München, Frankfurt, Zürich, 19. Juli 2018. Alternative Finanzierer setzen ihre Erfolgsgeschichte auch in 2018 weiter fort. Der aktuelle MidCapMonitor der Investmentbank GCA Altium, der regelmäßig Leveraged-Buyout-Finanzierungen mit Kreditvolumen zwischen 20 und 500 Millionen Euro darstellt, weist für das erste Halbjahr 2018 einen Marktanteil der Debt Funds von 48 Prozent am LBO-Markt aus. Nach zwölf Transaktionen im ersten Halbjahr 2017 haben die Debt Funds im ersten Halbjahr 2018 bereits 22 Transaktionen erfolgreich umgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt 2017 lag der Marktanteil der Banken noch bei 70 Prozent und ist nun auf 52 Prozent geschrumpft. Der Erfolg der alternativen Finanzierungsparteien basiert auf mehreren Faktoren. Zum einen haben die Debt Funds vor einem guten Jahr reagiert und vermehrt angefangen, günstigere Strukturen unter Einbeziehung von niedriger verzinsten, vorrangigen und von Banken gehaltenen Tranchen anzubieten. "Darüber hinaus sehen wir vermehrt auch Transaktionen von Debt Funds, die Banken nicht gemacht hätten. Das ist eine sehr positive Entwicklung, da zusätzliche Liquidität zur Verfügung gestellt wird", kommentiert Johannes Schmittat, Managing Director im Frankfurter Büro von GCA Altium, die Entwicklung. Es fällt zudem auf, dass insbesondere Buy-and-Build-Strategien bevorzugt mit Debt Funds finanziert werden. "Private-Equity-Investoren begrüßen die schnelle Umsetzung und den geringeren Abstimmungsbedarf mit meist nur einer Partei im Vergleich zu größeren Banken-Clubs", sagt Norbert Schmitz, ebenfalls Managing Director von GCA Altium. In Summe geht GCA Altium nicht davon aus, dass die Banken die verlorenen Marktanteile in naher Zukunft zurückgewinnen werden. Die Gesamtgröße des deutschen LBO-Markts ist mit 46 Transaktionen weiter auf Rekordkurs (nach 41 Transaktionen im ersten Halbjahr 2017). Die aktivsten Private-Equity-Häuser waren mit je drei Transaktionen Equistone und Nordic Capital. Auf Bankenseite hat die Commerzbank in diesem Jahr bereits acht Transaktionen umgesetzt, liegt auf Zwölfmonatsbasis (16 Transaktionen) aber weiterhin hinter der SEB (20) und der Unicredit (19) auf Platz drei. Auch wenn es am Londoner Large-Cap-Markt gegen Ende des zweiten Quartals erstmals seit langem Gegenwind gegen die sehr niedrigen Margen und sehr kreditnehmerfreundlichen Konditionen gab, konnte GCA Altium keine Auswirkungen auf den deutschen LBO-Markt feststellen. "Aufgrund des weiterhin extrem hohen Wettbewerbsumfelds zwischen Banken und Debt Funds erwarten wir kurzfristig keine Verschlechterung der Konditionen", ergänzt Norbert Schmitz. Der europäische Gesamtmarkt für Unitranche-Finanzierungen von Debt Funds hat mit 109 Transaktionen im ersten Halbjahr 2018 ebenfalls ein neues Rekordhoch erreicht und das Vorjahresvolumen um über 47 Prozent übertroffen. Neben Deutschland mit 22 Transaktionen sind Unitranches auch in Großbritannien (33 Transaktionen) und Frankreich (23 Transaktionen) intensiv genutzt worden. Über GCA Altium GCA Altium ist der europäische Geschäftsbereich von GCA. Die globale Investmentbank bietet Wachstumsunternehmen und Marktführern strategische M&A- sowie Kapitalmarktberatung. GCA operiert weltweit mit über 400 Experten an 15 Standorten in den USA, Asien und Europa. Aufgebaut von den Leuten, die das Geschäft leiten, ist GCA auf Deals spezialisiert, die Engagement, eine unverstellte Sicht, Kompetenz und einzigartige Netzwerke erfordern. Mehr Informationen: http://www.gcaaltium.com Weitere Informationen: IWK GmbH Communication. Partner. Florian Bergmann +49. 89. 2000 30-30 GCA-Altium@iwk-cp.com www.iwk-cp.com 19.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 706183 19.07.2018

AXC0121 2018-07-19/11:26