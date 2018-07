Eine weitere Entwicklungspartnerschaft hat die Aktien von Morphosys am Donnerstag in lange nicht gesehene Sphären getrieben. Sie rückten in den Anfangsminuten bis auf 119,20 Euro vor und erreichten so ihren höchsten Stand seit dem Jahr 2000. Zuletzt betrug das Plus dann noch 3,27 Prozent bei 116,90 Euro. Unter den 30 Werten im TecDax bedeutete dies den ersten Platz.

Das Biotech-Unternehmen hatte am Morgen eine Lizenzvereinbarung für sein Wirkstoffprogramm MOR106 mit dem schweizerischen Pharmakonzern Novartis vermeldet. Laut Analyst James Gordon von JPMorgan erhöht der Schritt die Erfolgschancen für den Neurodermitis-Wirkstoff. Die daraus resultierenden wirtschaftlichen Perspektiven seien attraktiv. Morphosys gewinne einen starken Vermarktungspartner.

Analyst Igor Kim von der Investmentbank Oddo BHF bezeichnete die Bedingungen der Vereinbarung als attraktiv und sprach von einer "sehr positiven Nachricht", da eine Partnerschaft bei MOR106 für die nahe Zukunft nicht als wichtiger Kurstreiber betrachtet worden sei. Da Morphosys aus der Kooperation eine Vorauszahlung erwartet, berücksichtigte er diese bereits in seinen Schätzungen. Bei einem neuen Kursziel von 110 Euro blieb er bei seiner Kaufempfehlung für die Aktien.

Über die Vorauszahlung von zusammen 95 Millionen Euro hinaus erwarten Morphosys und sein Entwicklungspartner Galapagos aus der Kooperation weitere Meilensteinzahlungen von bis zu 850 Millionen Euro sowie eine Umsatzbeteiligung, die im günstigsten Falle im niedrigen 20-prozentigen Bereich der Nettoumsätze liegen könnte. MorphoSys und Galapagos teilen sich alle Zahlungen zu gleichen Teilen.

Als Folge davon hatte Morphosys auch seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Die Umsätze sollen nun bei 67 bis 72 Millionen Euro liegen und der operative Verlust (Ebit) soll mit 55 bis 65 Millionen Euro erheblich geringer ausfallen. Zuvor hatte das Management beim Umsatz 20 bis 25 Millionen Euro prognostiziert, beim Ebit lag der avisierte Verlust bei 110 bis 120 Millionen Euro./tih/edh/jha/

ISIN DE0006632003

