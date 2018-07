-------------------------------------------------------------- SHOP NOW! 1.FC Köln Trikot http://ots.de/760nCr --------------------------------------------------------------



Mit der Vorstellung der Trikots starten uhlsport und der 1. FC Köln unter dem Motto 'Auf ganzer Linie' gemeinsam in die neue Saison. Zuhause empfängt der FC seine Gäste traditionell in Weiß, auswärts geht es klassisch in Rot auf Tour. Als Ausweichtrikot steht "das neue Schwarze" in elegant schlichtem Design bereit.



TREUE. Auf ganzer Linie. Zuhause in Weiß.



Das neue Heimtrikot ist aus modernem smartbreathe-LITE-Material gefertigt, das Design wird durch rote Applikationen und hochwertige Details abgerundet. Im Nacken ist der Schriftzug "Spürbar anders" eingestickt, auch das Wappen des 1. FC Köln über dem Herzen ist gestickt - ein Aufwand, der die Trikots des 1. FC Köln von denen vieler großer Clubs in Europa unterscheidet. Zusätzlich ist das FC-Logo auf der rechten Brust als Wasserzeichen eingearbeitet, rot abgesetzte Bündchen an Kragen und Ärmel sowie ein diagonal über die Brust verlaufender roter Streifen sorgen für einen dynamischen Look. Dazu tragen die FC-Profis weiße Hosen und weiße Stutzen mit dem Geißbock-Logo und roten Applikationen.



HERZ. Auf ganzer Linie. In Rot auf Tour.



Rot wie die Liebe. Beim CSD auf dem eigenen FC-Wagen und parallel beim Testspiel in Wuppertal hat der 1. FC Köln sein neues Auswärtstrikot präsentiert. Mit dem Tourshirt 2018/19 tragen wir die Liebe zum FC von Bochum bis Dresden, von Kiel bis Regensburg.



Das Trikot verbindet hochwertiges Smartbreathe Lite Pikee Material mit einem klassisch-schicken Design im Polo-Stil. Dafür sorgen der mit Kontrastnaht angenähte Polokragen und die Knopfleiste. Das FC-Logo überm Herzen ist gestickt - ein aufwändiges Detail, das die Trikots des 1. FC Köln von den meisten Auswärts- oder Ausweichtrikots anderer großer Vereine unterscheidet. Farblich hält sich das Tourshirt 2018/19 an den traditionellen Wunsch der Fans: Auswärts in Rot! Dazu tragen die FC-Profis rote Hosen und rote Stutzen mit dem Geißbock-Logo.



STIL. Auf ganzer Linie. Das neue Schwarze.



Das Ausweichtrikot ganz klassisch in schwarz gehalten. Denn neben Rot und Weiß ist Schwarz die dritte Farbe im Wappen des FC. Silberne Akzente sorgen für einen dynamischen Look, Details wie der Rundhalskragen mit Knopf, das aufgestickte Vereinslogo und der Slogan "Spürbar anders" im Nackenband unterstreichen Individualität und Wertigkeit. Das Team von Cheftrainer Markus Anfang wird das Trikot, ergänzt um schwarze Hosen und Stutzen, immer dann tragen, wenn weder Heim- noch Auswärtstrikot sich ausreichend vom Trikot des Gegners unterscheiden. Premiere feierte das Ausweichtrikot gestern im Testspiel gegen den VfB Eichstätt, welches der 1 FC. Köln mit 5:2 gewonnen hat.



Melanie Steinhilber (Geschäftsführerin der uhlsport GmbH): "Das wichtigste an einem Trikot ist hochwertiges Material, sodass die Spieler die Trikots gerne tragen und ihre beste Leistung abrufen können. Dafür stehen wir bei uhlsport. Darüber hinaus ist es sehr wichtig, für einen Traditionsclub wie den FC eine Kollektion zu schaffen, die die Wünsche und Emotionen der Fans widerspiegelt. Wir sind überzeugt, dass dies mit der Auswahl der Farben und Designs gelungen ist. Der FC geht mit Herz und Stil und begleitet von der Treue der Fans in unsere erste gemeinsame Saison. Wir freuen uns darauf und wünschen dem 1. FC Köln viel Erfolg."



Alexander Wehrle (Geschäftsführer 1. FC Köln): "Im ersten Jahr unserer Partnerschaft mit uhlsport war es uns wichtig, unseren Fans Trikots in den traditionellen Farben des FC und in klassischen Designs zu gestalten. Wir sind stolz darauf, in enger Zusammenarbeit mit uhlsport auch in dieser Saison hochfunktionale und individuelle Trikots mit Liebe zum Detail anzubieten, bis hin zum gestickten Logo. Das Debüt ist rundum gelungen."



Unter dem Motto "Mer sin eins" findet am 29. Juli die offizielle Saisoneröffnung des 1. FC Köln statt. Auf den Vorwiesen am RheinEnergieSTADION erwartet große und kleine Fans ein buntes Programm. Auf der Bühne werden unter anderem Kasalla und Mo Torres stehen - und die gesamte Mannschaft des FC.



Die Trikots des 1. FC Köln sind ab sofort beim ausgewählten Sportfachhändler, den Fanshops und online im uhlsport Online Store und unter https://www.fc-fanshop.de erhältlich. Zusätzlich können die neuen Shirts bei der Saisoneröffnung am neuen uhlsport Merchandising-Truck erworben werden.



Im Zuge der neuen Kooperation mit dem 1. FC Köln richtet uhlsport den Fokus der Kommunikation auf die digitalen Kanäle. "Wir möchten künftig einen noch direkteren und intensiveren Dialog mit unseren Zielgruppen führen", erklärt Melanie Merz, die bei uhlsport als Head of Marketing Communications für die neue Strategie verantwortlich zeichnet. Der Auftritt orientiert sich dabei an den Kernwerten der eigenen Marken: modern, technisch innovativ, aber dennoch emotional. Auf Facebook und Instagram agiert uhlsport neben seinen Accounts für uhlsport und Kempa zusätzlich mit einem eigenen Auftritt für die Torhüter (uhlsportgoalkeeper).



Um den Kontakt mit den sportaffinen Zielgruppen auf Augenhöhe weiter auszubauen, arbeitet uhlsport auch mit verschiedenen Markenbotschaftern im Netz zusammen. Für die Präsentation des Heimtrikots wurden z.B. der YouTuber Meti sowie die Musiker Mo Torres und Kasalla-Frontmann Bastian Campmann aktiviert.



Über uhlsport:



Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und produzierte damals vorwiegend Lederstollen für Fußballschuhe. Mittlerweile hat sich das Familienunternehmen zu einem auch international renommierten Anbieter von Teamsport-Artikeln entwickelt und ist mit eigenen Marken in den Feldern Fußball (uhlsport) und Handball (Kempa) tätig. Zudem hält uhlsport in Europa die Vertriebsrechte für die weltbekannte US-Basketballmarke Spalding. In der 1. und 2. Fußball-Bundesliga rüstet uhlsport unter anderem die Teams von Fortuna Düsseldorf, dem 1. FC Köln und dem 1. FC Magdeburg aus. Bei der Weltmeisterschaft in Russland lief die Nationalmannschaft von Tunesien in Outfits von uhlsport auf. In Frankreich ist uhlsport offizieller Ausrüster und Ballsponsor der Lique 1 und Ligue 2. Außerdem zählt uhlsport Top-Torhüter wie Hugo Lloris, Oliver Baumann, Ron-Robert Zieler und Lukas Hradecky zu seinen Markenbotschaftern. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft wird seit Jahren von Kempa ausgestattet. 2019 findet die Weltmeisterschaft der Handballer in Deutschland statt.



