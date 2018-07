Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Schaffung einer Holding sei ein Schritt in die richtige Richtung, schrieb Analyst Thomas Besson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach den jüngsten Kursverlusten werde die Aktie mit einem Abschlag zu ihrer historischen Durchschnittsbewertung gehandelt. Im Autosegment bleibe Continental eines der aussichtsreichsten Langfristinvestments./mf/jha/ Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-07-19/11:36

ISIN: DE0005439004