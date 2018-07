Die von uns am 13.07.18 eröffnete Kaufposition bei Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) läuft weiter in die gewünschte Richtung. Am gestrigen Handelstag kletterte die Notierung im Hoch bereits bis auf 1858 US Dollar und schloß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...