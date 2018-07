Hamburg (ots) - Hollywood-Star Pierce Brosnan, 65, verrät im GALA-Interview sein Ehe-Geheimnis. "Keely und ich haben als Paar und als Eltern immer zusammengearbeitet und auch viel Energie in die Beziehung gesteckt, damit sie funktioniert. Meine Söhne haben die Liebe und den Respekt gesehen, den wir beide uns entgegenbringen." Seit 25 Jahren ist Brosnan mit der Journalistin Keely Shaye Smith, 54, liiert; vor 17 Jahren heirateten sie. Vor allem vom Start in einen perfekten Tag hat Brosnan eine sehr klare Vorstellung: "Ich mache mir einen Kaffee - und sage meiner Frau, dass ich sie liebe." Diese Woche kommt der Schauspieler mit dem Abba-Musical-Spektakel "Mamma Mia 2" in die Kinos.



