Elmshorn (ots) - Mit einem Gesamtumsatz von 175,6 Mio. Euro und einem Zuwachs von 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (erstes Halbjahr 2017: 160,8 Mio. Euro) blickt die DAS FUTTERHAUS-Unternehmensgruppe auf erfolgreiche sechs Monate zurück. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Umsatzsteigerung in Deutschland bei 8,2 Prozent und erreicht ein Ergebnis von 157,2 Mio. Euro. Österreich steigerte seinen Umsatz um 18 Prozent auf 18,4 Mio. Euro.



Im Bereich Tiernahrung stieg die Wachstumsrate von DAS FUTTERHAUS laut Nielsen-Zahlen um 6,9 Prozent im Vergleich zu den Vorjahresergebnissen überdurchschnittlich. Der Zuwachs der gesamten Branche in Bezug auf Tiernahrung gegenüber dem Vorjahr liegt bei einem Plus von 5,5 Prozent. Beim LEH sowie den Drogerie- und Tierfachmärkten stiegen die kumulierten Umsätze für Tiernahrung gegenüber 2017 lediglich um 2,8 Prozentpunkte.



Zum Ende des zweiten Quartals ist die Fachhandelsgruppe für Tiernahrung und -zubehör mit insgesamt 319 Standorten in Deutschland und 42 Märkten in Österreich vertreten. In den vergangenen sechs Monaten eröffneten 17 neue Standorte in Deutschland sowie einer in Österreich. Bis Ende des Jahres soll die Zahl der Neueröffnungen auf 31 steigen.



Aktualisierung am 19.07.2018 um 10:18 Uhr: Beim LEH sowie den Drogerie- und Tierfachmärkten stiegen die kumulierten Umsätze für Tiernahrung gegenüber 2017 lediglich um 2,8 Prozentpunkte.



Fragen beantworten gern:



"Das Futterhaus" Franchise GmbH & Co. KG Nadine Giese-Schulz Tel.: 04121-4397-750 E-Mail: presse@futterhaus.de