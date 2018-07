Hier geht's zum Video

In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um IBM, Microsoft, Amazon, Tesla, Gazprom und Bitcoin Group. IBM hat erneut solide Quartalszahlen vorgelegt, die Aktie reagiert mit Kursgewinnen. Aber kann sich auch endlich mal ein richtiger Aufwärtstrend etablieren? In dem befindet sich die Aktie von Microsoft schon seit Jahren. Heute Abend ist der Software- und Cloud-Spezialist mit den Q2-Zahlen dran. Gelingt erneut eine positive Überraschung? Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um den Angriff von Amazon auf die 900-Milliarde-Dollar-Marke, neue Problem bei Tesla, die vermeintlich günstige Gazprom-Aktie und um die markante Erholung bei der Bitcoin Group, die natürlich in direktem Zusammenhang mit der Erholung des Bitcoin steht. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.