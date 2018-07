Der erste Kauf einer Firma für Kryptowährung in der Geschichte wurde in Hongkong abgehalten. Dabei wurde der Ketch'Up-Fahrradverleih wurde an das CyClean-Startup verkauft. Beide Unternehmen haben ihren Sitz in Hongkong. Für 60% der Anteile wurden Ketch'Up Tokens JPAY und eigene Münzen von CyClean im Verhältnis von 50 zu 50 bezahlt. Vertreter des Startups sind davon sehr begeistert. Sie halten den Deal für historisch. "CyClean hat einen Deal abgeschlossen, welcher in dieser Art noch nie von einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...