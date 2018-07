Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Roche nach ersten Daten aus der IMpower132-Studie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Es gebe damit nun eine weitere positive Studie, in der das Immuntherapeutikum Tecentriq in Kombination mit einer Chemotherapie bei Patienten mit einem bestimmten Lungenkrebs (NSCLC) getestet wurde, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. "Ist das aber genug", hinterfragt der Experte und warnt davor, dass jedes Versagen mit Blick auf die Pipeline des Pharmakonzerns negativ gewertet würde./ck/jha/ Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-07-19/12:24

ISIN: CH0012032048