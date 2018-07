Linz (www.aktiencheck.de) - Premierministerin May musste das Thema Neuwahlen einbringen, um mit der Abstimmung gegen eine Zollunion mit der EU im Parlament durchzukommen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Das britische Unterhaus sei in der Frage mehr oder doch weniger EU nach dem Brexit sehr gespalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...