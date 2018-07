Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Vereinbarung mit DAZN ermöglicht Sky Sportsbars die Ausstrahlung von ausgewählten Live-Sport Inhalten von DAZN in den kommenden drei Jahren - Ausgewählte Live-Sport Inhalte von DAZN auf zwei linearen TV-Kanälen via Satellit (Kabelverbreitung in Planung) - Besucher der Sky Sportsbars können somit auch künftig alle Spiele der deutschen Mannschaften in der UEFA Champions League miterleben - Paul Sexton-Chadwick, Senior Vice President Sky Business Solutions: "Durch die Partnerschaft mit DAZN stärkt Sky seine Rolle als verlässlicher und wichtigster TV-Partner für die Gastronomie"



Unterföhring, 19. Juli 2018 - Sky Deutschland und Sky Österreich schließen eine Partnerschaft mit DAZN für die kommenden drei Spielzeiten und strahlen ausgewählte Live-Sport-Inhalte von DAZN in den Sky Sportsbars in Deutschland und Österreich aus. Damit ergänzt Sky sein hochwertiges Live-Sport-Angebot (Bundesliga, UEFA Champions League, Handball, Tennis, Ryder Cup 2018) in den Sky Sportsbars um Premium-Inhalte von DAZN. Die Gäste der Sky Sportsbars können damit auch weiterhin in den kommenden drei Jahren alle Spiele der deutschen Mannschaften in der UEFA Champions League erleben, sowie die Topspiele der UEFA Europa League.



Sky ermöglicht zum Start der neuen Saison 2018/19 allen Betreibern einer Sky Sports- und Hotelbar, die Sky über Satellit empfangen, den Zugang zu zwei exklusiven linearen Kanälen in bester HD Qualität, die mit täglich bis zu 14 Stunden Live-Sport von DAZN bereitgestellt werden. Zu den Sport-Inhalten gehören neben ausgewählten Spielen der UEFA Champions League und der UEFA Europa League auch Partien aus internationalen Topligen wie der englischen Premier League oder der spanischen La Liga. Zudem sind Live-Events der Tennis WTA-Tour, Darts oder der amerikanischen Basketball-Profiliga NBA Bestandteil der Ausstrahlungen auf den beiden zusätzlichen Kanälen.



Paul Sexton-Chadwick, Senior Vice President Sky Business Solutions: "Durch die Partnerschaft mit DAZN stärkt Sky seine Rolle als verlässlicher und wichtigster TV-Partner für die Gastronomie in Deutschland und Österreich. Damit bedient Sky zukünftig die Gastronomie mit dem vielfältigsten Live-Sportangebot - alles aus einer Hand. Unsere Kunden können in einer der zahlreichen Sky Sportsbars so in den kommenden drei Jahren noch mehr spannenden Live-Sport genießen, insbesondere weiterhin sämtliche Spiele mit deutscher Beteiligung in der UEFA Champions League und UEFA Europa League."



Zunächst werden die beiden zusätzlichen Kanäle für alle Sky Sportsbar Kunden mit Satellitenempfang in bester HD Qualität bereitgestellt, eine Erweiterung für Kabelkunden ist in Planung.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Kontakt für Medien: Jens Bohl External Communications / Sports Tel. +49 (0) 89 9958 6869 jens.bohl@sky.de twitter.com/SkyDeutschland