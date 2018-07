Von 25. bis 29. August 2018 kommen 31.000 Herz-Spezialisten aus 150 Ländern in die Messe München



München (ots) - Von 25. bis 29. August 2018 wird München zur Welthauptstadt der Herz-Medizin: Dann werden auf dem Europäischen Kardiologenkongress 31.000 Teilnehmer aus 150 Ländern erwartet, was den Kongress der European Society of Cardiology (ESC) zu einem der weltweit größten Medizinkongresse macht.



Kongress-Themen sind sämtliche Gesichtspunkte der modernen Herz-Medizin: Von der Verbreitung von Herz-Kreislauf-Krankheiten über Risikofaktoren und Prävention, bis hin zu den medikamentösen und nicht-medikamentösen Therapien, inklusive aller bahnbrechenden Innovationen in diesen Bereichen.



Vor dem ESC-Kongress wird es in München eine Vorab-Pressekonferenz in deutscher Sprache geben. Während des Kongresses gibt es eine Reihe von Pressekonferenzen (in englischer Sprache) und es werden zahlreiche Presseaussendungen (in deutscher Sprache) versendet.



Zwtl.: Erlebnisveranstaltung rund um das Thema Herzgesundheit am Odeonsplatz (25. August)



Aber auch die unterhaltsame Information von Nicht-Medizinern zum Thema Herzgesundheit wird im Rahmen des ESC 2018 nicht zu kurz kommen: Am Samstag, dem 25. August findet von 10 bis 17 Uhr auf dem Odeonsplatz "Gesunde Herzen für München - Eine Erlebnisveranstaltung rund um das Thema Herzgesundheit" statt. Besucher können hier im Herzen Münchens das faszinierende Organ Herz hautnah in einem begehbaren Modell erleben, mit den Profis des Deutschen Eishockeybundes in gesunde Bewegung kommen und sich ihr eigenes Risikoprofil berechnen. Zudem erfahren sie, wie sie herzhaft und gesund genießen können.



