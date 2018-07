Der Flugzeugbauer Airbus hat sich kurz vor seiner Messebilanz in Farnborough einen dicken Auftrag aus Malaysia gesichert. Der Langstrecken-Billigflieger AirAsia X unterzeichnete am Donnerstag auf der Luftfahrtmesse bei London eine Bestellung über weitere 34 Großraumjets in der modernisierten Version A330neo. Damit hat das Unternehmen aus Malaysia 100 Maschinen des Typs geordert - und sich durchweg für die längere Variante A330-900 entschieden.

Am Wochenende war durchgesickert, dass der AirAsia-Konzern zudem 100 Mittelstreckenjets vom Typ A321neo bestellen wolle. Airbus-Verkaufschef Eric Schulz und AirAsia-Mitgründer Kamarudin Meranun wollten dies am Donnerstag aber nicht kommentieren.

Die Bestellung von 34 Airbus A330neo hat laut Preisliste einen Gesamtwert von rund 10,1 Milliarden US-Dollar (8,7 Mrd Euro). Allerdings sind vor allem bei großen Flugzeugbestellungen hohe Rabatte üblich. Boeing und Airbus wollen an diesem Donnerstag ab dem Mittag Bilanz über ihre Auftragseingänge auf der seit Montag laufenden Messe ziehen./stw/fba

