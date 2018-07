DAX - Der SMA 200 als Deckel

Bastian Galuschka,

Der DAX zeigte sich am Mittwoch sehr freundlich und brach mit einer Kurslücke über das Widerstandsband zwischen 12.660 und 12.600 Punkten aus. Am SMA 200 bei derzeit 12.777 Punkten stoppte die Rally jedoch und der Kaufdruck ebbte ab. Heute präsentiert sich der Index schwächer und konsolidiert den Anstieg der vergangenen Tage aus.

Für eine Trendfortsetzung müsste der DAX also den SMA200 signifikant hinter sich lassen. In diesem Fall lassen sich Ziele bei 12.800 bis 12.835 Punkten und darüber um 13.000 Punkte nennen. In beiden Fällen hätte der Index dann auch ein Gap im Chart geschlossen.

Aktuell zeigt der Weg des geringeren Widerstands aber abwärts. So wäre ein Rücksetzer noch einmal in die jetzt neue Unterstützungszone zwischen 12.660 und 12.600 Punkten ideal. Dort müsste sich anschließend entscheiden, ob der Ausbruch vom Mittwoch verteidigt und die Erholung fortgesetzt werden kann. Fällt der DAX dagegen unter die Marke von 12.522 Punkten, wäre der positive Impuls in dieser Woche wieder komplett dahin.

DAX in Punkten Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.06.2018 - 19.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2013 -19.07.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

