Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Continental auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Für die europäische Autoindustrie sei das zweite Quartal angesichts zunehmender Spannungen im Welthandel, sinkender Produktionsraten, negativer Währungseffekte, volatiler Rohstoffpreise und Nachfrageschwächen in einigen Schwellenländern sehr schwierig gewesen, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies dürfte die Konsensschätzungen noch weiter nach unten treiben, könnte aber auch den Weg für eine höhere Sektorbewertung im dritten Quartal freimachen./edh/zb Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-07-19/12:55

ISIN: DE0005439004