Moderatorin Evelin König und Lifestyle-Expertin Sarah Mayer-Hagen gestalten ideenreich und preiswert Balkons im Südwesten / Dienstag, 28. August 2018, 21 Uhr, SWR Fernsehen



Mehr als die Hälfte der Deutschen leben in einer Wohnung mit Balkon oder Terrasse. Wie man diese Quadratmeter im Freien optimal nutzen kann, zeigen SWR Moderatorin Evelin König und Lifestyle-Expertin Sarah Mayer-Hagen mit Pfiff und vielen Ideen zum Nachmachen in einer neuen Sendung im SWR Fernsehen. Soll der Balkon Frühstücksplatz oder Sonnenoase sein, lieber mediterran oder modern? Will man Gemüse oder Kräuter anbauen oder auf der Hängematte abhängen? Evelin König und Sarah Mayer-Hagen sind gemeinsam mit einem Handwerker im SWR Land unterwegs und verwandeln Balkone oder Terrassen in Miniparadiese. Zu sehen am Dienstag, 28. August, um 21:00 Uhr im SWR Fernsehen.



Drei Familien und ein Paar bekommen neue Balkons Familie Steier lebt mit zwei Kindern sowie Hühnern, Katzen und Hasen im eigenen Haus in Saarburg. Mit wenig Geld soll aus ihrem Balkon ein Spielplatz für die Kinder sowie ein Kräutermeer für Familienvater und Landschaftsgärtner Michael werden - eine echte Herausforderung. Für Familie Donat aus Mannheim, Ayse, Mehmet und ihre vier Söhne, ist der kleine Balkon ihrer Wohnung bisher ein Abstellraum. Ein neuer Boden und eine gemütliche Sitzecke auf ein paar Quadratmetern - da helfen alle gerne mit. Eine neue gemütliche Sitzecke soll ihn stylisch aussehen lassen. Anne und Angelo wohnen seit 2010 in einer Mietwohnung in Bad Marienberg. Beide sind beruflich viel unterwegs, haben wenig Zeit und keinen grünen Daumen. Deshalb findet das SWR Expertenteam ihren Balkon als Betonwüste vor. Kreativ und geschickt machen die SWR Experten daraus einen gemütlichen Lounge-Bereich zum entspannten Tagesausklang. Ein Schattendasein fristet auch der Balkon von Carmen und ihrem Mann Stephan aus Donaueschingen. Erste Versuche zur Verschönerung des Balkons sind bisher gescheitert. Doch das SWR Expertenteam zaubert aus ihrem Balkon eine fröhliche Oase mit vielen Pflanzen und Platz zum Chillen - sowohl mit ihrer Tochter als auch mit zwei Hunden.



Das SWR Expertenteam



Evelin König ist Fernsehmoderatorin ("Kaffee oder Tee", "ARD Buffet") und Fernsehjournalistin. Sie wird die Familien tatkräftig bei der Umgestaltung ihrer Balkons unterstützen. Sarah Mayer-Hagen aus Stuttgart startete 2011 ihren Youtube-Kanal "misstipsforyou". Mit ihrer offenen Art und tollen Ideen berät sie die Familien optimal. Unterstützt werden die beiden von einem Handwerker zur praktischen Umsetzung.



Sendung:



"Einfach schön! Mein neuer Balkon", Dienstag, 28. August, 21:00 Uhr im SWR Fernsehen. Wiederholung Samstag, 1. September, 13:30 Uhr, SWR Fernsehen. Die Doku ist eine Produktion der GoodTimes Fernsehproduktions GmbH im Auftrag des SWR.



