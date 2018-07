Singapur und andere ostasiatische Staaten haben vorgemacht, was andere Entwicklungsländer nachmachen müssen: Eine zielorientierte Bildungspolitik ist der Schlüssel, um die Probleme des 21. Jahrhunderts zu entschärfen.

Die demographische Entwicklung in der Welt könnte gegensätzlicher kaum sein. Während in der Wohlstandszone Europa schon seit Jahrzehnten weniger Kinder geboren, als zur Erhaltung des gegenwärtigen Niveaus nötig wären, wächst die Bevölkerung in Afrika und Westasien immer noch mit hoher Geschwindigkeit. Dass die stark wachsenden Gesellschaften in der Mehrheit arm und die stagnierenden bis schrumpfenden wohlhabend sind, führt schon jetzt zu gefährlichen Ungleichgewichten, die ein Grund für die Migrationsströme nach Europa sind.

So gegensätzlich die Problemlagen auch sind, die Lösung ist auf beiden Seiten dieselbe: Nur Bildung, so die Demografen Adrián Carrasco Heiermann, Reiner Klingholz (beide Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung) und Wolfgang Lutz (Vienna Institute of Demography AOW) könne "die Gesellschaften fit für das 21. Jahrhundert machen". Nur durch verstärkte Anstrengungen bei Bildung und Ausbildung könnten, so die Autoren in einem aktuellen Paper ("Mehr Humankapital wagen!"), die entwickelten Länder ihren Problemen alternder Gesellschaften begegnen. Vor allem aber sei Bildung der Schlüssel, um den Teufelskreis von wirtschaftlicher Unterentwicklung und Bevölkerungswachstum in Afrika und Westasien zu brechen.

Ein Bericht der Unesco, der Bildungsorganisation der Vereinten Nationen, unter Vorsitz des ehemaligen Präsidenten der EU-Kommission Jacques Delors hatte schon 1996 festgestellt, dass Bildung "eines der wichtigsten verfügbaren Werkzeuge für eine umfassendere und harmonischere Art der menschlichen Entwicklung" sei: "Sie kann Armut, Ausgrenzung, Unwissenheit, Unterdrückung und Krieg überwinden helfen."

Die Frage, was ein gutes Bildungssystem heute ausmache, hat die amerikanische Denkfabrik Brookings 2016 beantwortet. Deren Mitarbeiter haben die Bildungspolitik von 113 Ländern ausgewertet, um die wichtigsten geforderten Fähigkeiten zu identifizieren. Als besonders gefragte Kompetenzen für das 21. Jahrhundert führte sie Kreativität, Problemlösung und kritisches Hinterfragen sowie Kommunikation und Kooperation an. Außerdem soziale Eigenschaften wie Empathie und Solidarität sowie eine "digitale Alphabetisierung". Sowohl die erfolgreichsten als auch die erfolglosesten Bildungsnationen der jüngeren Zeit sind außerhalb Europas zu finden. Diese ...

