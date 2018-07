In der Laudatio für Ros wurde von "einem Bravourstück der Ingenieurskunst" gesprochen, denn eigentlich lässt sich so ein komplexes Gehäuse gar nicht einteilig herstellen. Steffen Tetzlaff, Geschäftsführer des Familienunternehmens mit rund 300 Mitarbeitern, kommentierte bei der Preisverleihung am 6. Juli: "Wir waren mit Abstand das kleinste Unternehmen und haben den größten Preis erhalten." Das Thermostatgehäuse OM654 ist ein Serienteil für Daimler aus PPS GF 30 (Ryton XE 5030) von Solvay Speciality Polymers und wird auf einer Spritzgießmaschine von Engel Austria mit einem Werkzeug von Rebhan Werkzeugbau gefertigt.

