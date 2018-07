Düsseldorf/München (ots) -



Zusammenschluss fördert Synergien und entwickelt Marktpotentiale



Die angesehene Warth & Klein Grant Thornton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und die renommierte Nachmann Rechtsanwalts GmbH (Nachmann) werden zum 1. August 2018 fusionieren und ihre Geschäftsfelder zusammenlegen. Zukünftig werden beide Gesellschaften unter dem Dach der Warth & Klein Grant Thornton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH firmieren. Ebenfalls zum 1. August 2018 wird Josef Nachmann, Gründer und bisheriger Geschäftsführer von Nachmann, in den Kreis der Senior Partner bei Warth & Klein Grant Thornton eintreten.



Mit dem Zusammenschluss setzt Warth & Klein Grant Thornton konsequent seine Wachstumsstrategie um und baut das Feld der Rechtsberatung weiter aus: Neben dem bewährten Know-how im Gesellschafts-, Wirtschafts- und Steuerrecht, sowie im Vertrags,- Arbeits- und IT-Recht, bietet das Unternehmen zukünftig auch eine hohe Kompetenz im Immobilienwirtschaftsrecht, im Insolvenz- und Restrukturierungsrecht, in Litigation und bei Schiedsverfahren.



Zusammenschluss auf Augenhöhe



Warth & Klein Grant Thornton CEO Joachim Riese sieht eine Win-Win-Situation und betont: "Es ist ein Zusammenschluss auf Augenhöhe, wir folgen der Logik, gemeinsam noch erfolgreicher zu sein als alleine und gemeinsam neue Akzente setzen zu können." "Größe für sich gesehen ist natürlich kein Qualitäts- oder Alleinstellungsmerkmal", so Riese weiter, "deshalb steht der Nutzen für unsere Mandanten, für unser Angebot am Markt und für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vordergrund unseres Bestrebens."



Mehrwert für Mandanten



Josef Nachmann sieht in dem Zusammenschluss zudem eine Würdigung seines bisherigen Lebenswerkes: "Wir werden Teil einer Full-Service Wirtschaftskanzlei mit deutlichem Mehrwert auch für unsere bestehenden Mandanten. Gleichzeitig bin ich sehr glücklich darüber, dass wir etwas gemeinsames Neues schaffen und die Attraktivität unseres Angebots im Markt signifikant erhöhen werden."



Auch als Arbeitgeber sieht sich die neue Gesellschaft sehr gut aufgestellt und ist damit interessant für qualifizierte und motivierte Köpfe, die sich beruflich in der rechtlichen Beratung engagieren wollen.



"Heute suchen sich ja die Mitarbeiter den Arbeitgeber aus und nicht umgekehrt", so Josef Nachmann, "gemeinsam bieten wir besonders attraktive und umfangreiche Karriere- und Weiterbildungschancen."



Ausbau des internationalen Geschäfts



Die gemeinsame Gesellschaft wird unter der Dachmarke Grant Thornton das internationale Geschäft weiterentwickeln. "Auch der deutsche Mittelstand agiert zunehmend internationaler. Die Zusammenarbeit mit Grant Thornton hat sich in den vergangenen Jahren sehr bewährt und wir werden unser internationales Angebot auch im Bereich der Rechtsberatung weiter ausbauen", so Warth & Klein Grant Thornton CEO Joachim Riese.



Über Warth & Klein Grant Thornton:



Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen an zehn Standorten in Deutschland neben börsennotierten Unternehmen den großen Mittelstand. Traditionelle Schwerpunkte der Arbeit der Gesellschaft sind Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Private Finance und Corporate Finance & Advisory Services, sowie qualifizierte Rechtsberatung durch die Warth & Klein Grant Thornton Rechtsanwaltsgesellschaft.



Der Service Governance, Risk & Compliance ist einer der am schnellsten wachsenden Bereiche bei Warth & Klein Grant Thornton und bietet umfangreiche Unterstützung in der digitalen Transformation. Die Gesellschaft berät weltweit im Netzwerk von Grant Thornton mit rund 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 700 Standorten in über 135 Ländern. Weitere Informationen unter www.wkgt.com



