Zürich - In der Schweizer Exportwirtschaft läuft es wie geschmiert. Zwischen April und Juni wurde der fünfte Quartalsrekord in Folge verzeichnet.

Im zweiten Jahresviertel stiegen die Ausfuhren gegenüber dem Vorquartal nominal um 1,4 Prozent und real, also preisbereinigt, um 1,8 Prozent. Mit 55,7 Milliarden Franken (saisonbereinigt) wurde damit der fünfte Quartalshöchststand in Folge erreicht, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Donnerstag mitteilte.

Die Importe hätten derweil nach dem steilen Anstieg in den Vorquartalen "eine Verschnaufpause auf hohem Niveau" eingelegt, so die Mitteilung weiter. Konkret wurde ein 0,4 Prozent tieferer Wert (real: +0,5%) von 51,1 Milliarden verbucht. In der Handelsbilanz resultierte damit ein Überschuss von 4,6 Milliarden Franken.

Juni im Gleichschritt

Im Juni für sich allein betrachtet war die Entwicklung ähnlich wie im gesamten Quartal, wenn auch nicht mehr ganz so markant. Die Exporte nahmen nominal um 0,4 Prozent (real: +0,5%) zu, die Importe hingegen nur ...

