Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Es ist nie zu spät, Träume wahr werden zu lassen: In der neuen sechsteiligen Reise-Reportage "Mit 80 Jahren um die Welt" begleitet ZDF-Moderator Steven Gätjen eine ungewöhnliche Reisegruppe auf ihrem Weg rund um den Globus - ab Dienstag, 24. Juli 2018, 22.45 Uhr, ist sie im ZDF zu sehen.



Die Teilnehmer entdecken zusammen ferne Länder und besuchen fremde Kulturen. In jeder Folge erfüllt sich zudem für je einen von ihnen ein persönlicher Lebenstraum. Trotz ihres Alters haben die Reiseteilnehmer bislang noch nicht so viel von der Welt gesehen. Überraschend und ungewohnt sind die exotischen Plätze, die sie auf dieser Reise erwarten, darunter Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Indien und die Mongolei. Unbekannte Situationen werden bravourös gemeistert. Aber auch die persönlichen Lebensgeschichten, der unterschiedliche Umgang mit den Höhen und Tiefen des Älterwerdens und das Miteinander in der Gruppe sind wichtige Aspekte.



Zum Start der Reise geht es nach Südafrika. Hier überrascht Reisebegleiter Steven Gätjen die 77-jährige Kölnerin Christina mit einem Ausflug in die malerischen Weinberge Südafrikas und erfüllt ihr damit ihren Wunsch - eine Reise zurück in ihre Kindheit. Die Senioren verbringen außerdem Zeit bei einem Marktbesuch in Kapstadt. Bei einer Safari können sie die sogenannten "Big Five" - Löwe, Büffel, Nashorn, Leopard und Elefant - in freier Wildbahn beobachten.



Die zweite Station der Reise - zu sehen am Mittwoch, 25. Juli 2018, 23.15 Uhr - führt die Senioren nach Dubai in die Vereinigten Arabischen Emirate. Hier wird für Bernd ein Herzenswunsch wahr: Der 77-Jährige aus Mülheim an der Ruhr hat seinen Vornamen von seinem Motorsport liebenden Vater in Anlehnung an den Rennfahrer Bernd Rosemeyer bekommen. Schon immer wollte er mal auf einer Rennstrecke richtig Gas geben, so wie sein Vater es gerne tat. Reisebegleiter Steven Gätjen ermöglicht es ihm auf der Rennstrecke in Dubai.



Die vier weiteren Folgen "Mit 80 Jahren um die Welt" sind am Donnerstag, 26. Juli 2018, 23.00 Uhr, Dienstag, 31. Juli 2018, 22.45 Uhr, Mittwoch, 1. August 2018, 23.15 Uhr, und Donnerstag, 2. August 2018, 23.00 Uhr, zu sehen.



https://presseportal.zdf.de/pm/mit-80-jahren-um-die-welt/



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos zur Sendung sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/mitachtzigjahren



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121