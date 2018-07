Für gebrauchte Riesenflieger vom Typ Airbus A380 gibt es offenbar eine Zukunft im Mieteinsatz bei wechselnden Airlines. "Die Fluglinien stehen bei uns Schlange", sagte der Chef der portugiesischen Fluggesellschaft Hi Fly, Paulo Mirpuri, am Donnerstag auf der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough. Die Gesellschaft hat eine gut zehn Jahre alte A380 von Singapore Airlines übernommen. Hi Fly vermietet Flugzeuge samt Besatzung und Wartung an andere Fluglinien und befördert in deren Auftrag deren Fluggäste.

Während Airbus kaum noch Käufer für den weltgrößten Passagierjet findet und die Produktion deutlich heruntergefahren hat, staunt Mirpuri über das Interesse an dem renovierten und komplett umlackierten Flieger. "Wir hatten eine viel größere Resonanz, als wir gedacht haben." Manche Fluglinien könnten auf diese Weise eigene A380 ersetzen, wenn diese gerade in der Wartung seien. Andere bräuchten solch riesige Maschinen nur zu bestimmten Jahreszeiten. Den ersten Kunden will Hi Fly in den nächsten Tagen bekanntgegeben, sobald der Vertrag unterzeichnet ist.

Hi Fly bekommt die A380 von der deutschen Leasinggesellschaft Doric, die die Maschine bisher an Singapore Airlines vermietet hatte. Deren Chefin Sibylle Pähler zeigte sich zuversichtlich, auch andere Maschinen des Typs, deren Leasing-Vertrag ausläuft, eine Zukunft auf dem Zweitmarkt bieten zu können. Insgesamt hat Doric 21 Exemplare der A380 an verschiedene Fluglinien verleast. Mirpuri sieht sich gut vorbereitet, weitere Maschinen des Typs zu übernehmen.

Zwei weitere rund zehn Jahre alte A380, die der Fondsanbieter Dr. Peters an Singapore Airlines vermietet hatte, werden hingegen zerlegt und als Ersatzteillager vermarktet. Singapore Airlines wollte die Leasingverträge für die Flugzeuge nicht verlängern. Andere Gesellschaften waren offenbar nicht bereit, genug Geld für die Maschinen zu bezahlen./stw/jha/

