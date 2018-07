Automatisierte Kompatibilitätstests einer großen Anzahl von Anwendungen nach jedem Betriebssystemwechsel

Der Softwareanbieter Login VSI (www.loginvsi.com), der Branchenführer bei Leistungs- und Verfügbarkeitstests für VDI und DaaS, hat heute seine neueste Lösung vorgestellt: Login AT zur Prüfung der Anwendungskompatibilität.

Bei großen Unternehmen laufen in der Regel zahlreiche Anwendungen auf der Microsoft-Windows-Plattform. Qualitätsorientierte Unternehmen benötigen für jede Anwendung nach jedem Upgrade, Update oder einer anderen Änderung ihrer jeweiligen Infrastruktur einen Kompatibilitätstest.

Durch die wachsende Zahl an Änderungen steigt der Bedarf an Anwendungskompatibilitätstests. Dazu zählen Betriebssystemmigrationen, Updates und Patch-Releases (verstärkt durch Windows 10), aber auch Hardwareänderungen, Konfigurationsänderungen, Firmwarerevisionen, Datenbank- oder Rechenzentrumsmigrationen, Serverspeicher-Upgrades und Sicherheitspatches beispielsweise für Meltdown und Spectre.

Damit die Funktionsfähigkeit aller Anwendungen nach jeder Änderung gewahrt bleibt, müssen Unternehmen zur Bewältigung dieser großen Herausforderung auf kostspielige interne oder ausgelagerte "Testarmeen" oder veraltete Software-Tools zurückgreifen, die schwer zu bedienen und deren Berichte häufig unzuverlässig sind.

Login AT hilft Unternehmen mithilfe der patentierten Technologie für virtuelle Benutzer von Login VSI dabei, ihre Kosten und Betriebsrisiken deutlich zu senken, indem alle verwendeten Anwendungen nach jederÄnderung der Infrastruktur automatisch getestet werden.

Login AT zur Prüfung der Anwendungskompatibilität (Application Compatibility Testing):

Ist eine auf virtuellen Benutzern basierte Lösung, um den Zustand einer großen Zahl von Anwendungen zu prüfen

Startet automatisch alle vorhandenen Anwendungen und prüft nach, ob sie erfolgreich gestartet wurden

Ersetzt die arbeitsintensive manuelle Überprüfung von Anwendungen nach jeder Herausgabe neuer vDisks/Images oder nach jeder anderen Änderung, die sich auf die Kompatibilität auswirken könnte

Läuft sowohl in physischen als auch in virtuellen Microsoft-Windows-Umgebungen

Login AT war "Best of Citrix Synergy 2018"- Finalist in der Kategorie für neueTechnologie.

Login AT ist als eigenständige Lösung und als Teil der Login VSI Enterprise Edition XL erhältlich. Login AT ergänzt die von Login VSI angebotene Suite proaktiver Testlösungen, um große Unternehmen bei ihren Herausforderungen hinsichtlich Änderungsmanagement und der Geschäftskontinuität zu unterstützen.

"Wir wurden von unseren Kunden gefragt, ob unsere Technologie für virtuelle Benutzer zur Automatisierung des arbeitsintensiven Prozesses zur Prüfung der Anwendungskompatibilität eingesetzt werden kann", sagt Eric-Jan van Leeuwen, CEO von Login VSI. "Mit Login AT haben wir eine Lösung geschaffen, die sich nicht nur einfach implementieren und bedienen lässt, sondern auch die Zuverlässigkeit des gesamten Prozesses zur Prüfung der Anwendungskompatibilität deutlich steigert."

