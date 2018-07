IRW-PRESS: Guyana Goldstrike Inc.: Guyana Goldstrike erweitert seine Grabungen in Quarzit-Metachert über 100 Meter beim Goldprojekt Marudi im Gebiet Toucan Ridge, Guyana

Guyana Goldstrike erweitert seine Grabungen in Quarzit-Metachert über 100 Meter beim Goldprojekt Marudi im Gebiet Toucan Ridge, Guyana

19. Juli 2018 - Vancouver, Kanada - Guyana Goldstrike Inc. (das Unternehmen oder Guyana Goldstrike) (TSXV: GYA, OTC: GYNAF, FSE:1ZT) freut sich, berichten zu können, dass das geologische Team bei seinem Goldprojekt Marudi (Marudi oder die Liegenschaft) im Guyana Gold Belt, Guyana, Südamerika, den Graben mit Quarzit-Metachert (Metahornstein) über einen 100 Meter langen Horizont erweitert hat.

Am Graben TTR-18-7 wurde Quarzit-Metachert (das Wirtsgestein für die Goldmineralisierung) über eine kontinuierliche Länge von 107,5 Metern freigelegt. Das südliche Ende von TTR-18-7 liegt in der Nähe des Toucan Creek, wo in der Vergangenheit alluviales Gold ausgewaschen wurde.

Herr Locke Goldsmith M Sc., P Eng, P Geo, der Explorationsleiter des Unternehmens erklärt: Diese Grabung mit über 100 Meter durchgehendem Quarzit-Metachert, dem aufnehmenden Gestein für die Goldmineralisierung in Marudi, ist von höchster Relevanz. Sie verleiht dem Toucan Ridge-Gebiet oberste Priorität bei den weiteren Erkundungen, um es als potenzielle neue und dritte mineralisierte Zone dieser Liegenschaft auszuweisen. Der hohe Stellenwert des Gebiets wird weiterhin durch die jüngste Entdeckung von sichtbarem Gold in unserem vorherigen Graben unterstrichen. Die Mineralisierung im aufnehmenden Gestein bei Marudi kann aufgrund der Erosion auf verschiedenen Ebenen der Schichten freiliegen oder aber verdeckt sein. Das sichtbare Gold an der Oberfläche zeigt uns erneut, dass wir in den richtigen Schichten suchen. Diese Aspekte, in Verbindung mit der Länge des Horizonts, machen Toucan Ridge zu einem bevorzugten Ziel für unser geplantes Bohrprogramm.

Grabungen in Toucan Ridge und Magnetit

Toucan Ridge ist das vierte von neun vielversprechenden Gebieten, die das Unternehmen seit Beginn seines Explorationsprogramms der ersten Phase erkundet hat. Das Unternehmen hat das aufnehmende Gestein (Quarzit-Metachert) in allen vier untersuchten Gebieten erfolgreich entdeckt und identifiziert.

Bis heute wurden in Toucan Ridge vier Gräben mit einer Gesamtlänge von ungefähr 580 m fertiggestellt. In diesen Gräben treten Magnetit-Konzentrationen in Quarzit-Metachert in diskreten Horizonten auf, die sich möglicherweise von Graben zu Graben zurückverfolgen lassen. Das Unternehmen plant eine hochauflösende geophysikalische Flugvermessung des gesamten 13.500 Hektar großen Geländes mit magnetischen und radiometrischen Systemen. Diese Systeme dienen dem Aufspüren von Magnetit- und Kaliumkonzentrationen. Mithilfe der Vermessung können diskrete Horizonte von Magnetit in Quarzit-Metachert identifiziert werden. Die Auswertung der Aufnahmen kann anschließend zur weiteren Abgrenzung und Priorisierung zukünftiger Graben-und Bohrziele für das geplantes Bohrprogramm des Unternehmens verwendet werden.

TTR-18-7 soll in östlicher Richtung entlang des Bergrückens in Anlehnung an den Verlauf des Quarzit-Metachert-Gesteins weitergeführt werden. Das Gebiet Toucan Ridge erstreckt sich über ungefähr 1,75 Kilometer.

Über Quarzit-Metachert (Wirtsgestein) bei Marudi

Beim Projekt Marudi sind alle bisher entdeckten wichtigen Goldmineralisierungen mit dem medialen Quarzit-Metachert (Wirtsgestein) der Marudi Mountain-Formation verbunden. Gold kommt im magnetit- und hämatitreichen Quarzit und in der Magnetit-Silikat-Eisen-Formation vor. Die Mineralisierung des aufnehmenden Gesteins kann an der Oberfläche auf verschiedenen Ebenen der Schichten durch Erosion verändert sein. Daher werden alle Entdeckungen von Quarzit-Metachert auf der Liegenschaft als wichtiger Hinweis auf eine potenzielle oberflächennahe oder in der Tiefe liegende Mineralisierungszone gewertet, die es durch Gräben und Bohrungen zu erkunden gilt. Bei einem Fund wird diesen Gebieten hohe Priorität bei der weiteren Exploration und den Arbeiten im Rahmen des geplanten Bohrprogramms des Unternehmens zukommen.

Karte der historischen Explorationen bei Marudi und Standort des Gebiets Toucan Ridge (Toucan Hill)

Quelle: Technischer Bericht (Technical Report) gemäß National Instrument 43-101 vom 20. Dezember 2017, Ressourcenschätzung für Mazoa Hill im Konzessionsgebiet Marudi von G. Mosher, M.Sc., P.Geo

Historische Grabungen

Frühere Betreiber in Marudi meldeten Grabungen von 3.327,40 Metern und untersuchten 1.069 Proben mit Goldwerten von bis zu 11 g/t Gold. (Quelle: D. Strickland P. Geo NI 43-101 Technical Report, 30. November 2016)

Probenahme und Analyse

Alle im Rahmen dieses Programms gesammelten Proben wurden an Activation Laboratories Ltd (Actlabs) in Georgetown, Guyana übersandt, um den Goldgehalt durch Fire Assay (FA - Feuerprobe) festzustellen. Actlabs ist nach ISO 17025 offiziell zugelassen und/oder nach 9001: 2008 zertifiziert. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung, mit kompletten Analyselabors, die qualitativ hochwertige Analysen für viele Branchen weltweit durchführen.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle (QA/QC)

Actlabs ist ein nach ISO 9001:2008 qualifizierter Prüfer, der interne Assaying-Kontrollen durchführt und zur Verfügung stellt. Zertifizierte Blindproben und Standards werden systematisch im Rahmen des Guyana Goldstrike QA/QC-Programms verwendet, wobei alle 20 Probenintervalle eine Blindprobe und ein Standard eingefügt werden.

Geologie des Konzessionsgebiets

Die Goldmineralisierung bei Marudi steht Interpretationen zufolge mit in einer Eisenformation enthaltenen Goldlagerstätten (Iron-Formation-Hosted Gold, das IFG) in Zusammenhang, die in anderen kratonischen Grünsteingürteln in allen Teilen der Welt vorkommen. Diese Lagerstätten können eine lange Lebensdauer bei hoher Goldproduktion aufweisen. Sie weisen einen starken Zusammenhang zwischen Gold und Eisensulfidmineralen, dem Vorkommen von goldhaltigen Quarzerzgängen und Strukturen, dem Vorkommen von Lagerstätten in strukturell komplexen Terranen sowie dem Fehlen einer Blei- und Zinkanreicherung auf.

Zu den Beispielen für bestehende IFG-Lagerstätten zählen die Minen Homestake, Lupin und Musselwhite.

Die Mine Homestake befindet sich in South Dakota (USA) und war die größte und tiefste Goldmine Nordamerikas. Sie wies eine gemeldete Produktion von 43,9 Million Unzen Gold auf (Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Homestake_Mine_(South_Dakota) und war zwischen 1878 und 2001 in Produktion.

Die Mine Lupin in Nunavut (Kanada), die nicht mehr in Produktion ist, produzierte etwa drei Millionen Unzen Gold (Quelle:http://www.kinross.com/news-and-investors/news-releases/pres s-release-details/2003/Suspension-of-Operations-at-the-Lupin-Mine/de fault.aspx).

Die Mine Musselwhite weist geschätzte Reserven von 2,29 Millionen Unzen Gold auf (Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Musselwhite_mine), befindet sich im Besitz von Goldcorp, von dem es auch betrieben wird, und wird bis 2020 in Produktion sein.

Über Guyana Goldstrike Inc.

Guyana Goldstrike Inc. ist eine junges kanadisches Goldunternehmen, die sich auf die Exploration, Entwicklung und den Betrieb des Marudi Gold-Projekts in Guyana, Südamerika, konzentriert.

www.guyanagoldstrike.com

Über das Goldprojekt Marudi

Das Unternehmen erschließt das Konzessionsgebiet in Guyana, Südamerika. Das Projekt ist einzigartig, da es über eine 20-jährige Abbaulizenz mit voller Berechtigung, einen Zugang über eine Allwetterstraße, vorhandene Infrastruktur und eine gut eingerichtete Bergbausiedlung mit Mitarbeitern, Servicegebäuden und einen in Vollzeit tätigen Bergbaumanager verfügt. Das Konzessionsgebiet umfasst drei bekannte goldhaltige Gebiete, insbesondere die alluvialen Bereiche, der Saprolit und das darunter liegende Hartgestein.

In dem Projekt wurden durch frühere Betreiber historische Diamantbohrungen über 42.000 Meter (141 Bohrlöcher) durchgeführt. Das Unternehmen hat vor kurzem eine Mineralressourcenschätzung zur Zone Mazoa Hill vorgenommen; diese ergab 259.100 Unzen Gold in der Kategorie Angezeigt innerhalb von 4.428.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,8 Gramm/Tonne (g/t) und 86.200 Unzen Gold in der Kategorie Abgeleitet innerhalb von 1.653.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,60 Gramm/Tonne (g/t). Es besteht ausgezeichnetes Explorationspotenzial durch die Erschließung von bereits identifizierten mineralisierten Zielen im anstehenden Gestein im Projekt.

Für Informationen zur Mineralressourcenschätzung und zu dem Projekt verweisen wir die Leser auf den folgenden Bericht: Technical Report: Marudi Property Mazoa Hill Mineral Resource Estimate, ein technischer Bericht zum Konzessionsgebiet Marudi, Ressourcenschätzung für Mazoa Hill, für das Unternehmen erstellt von Global Mineral Resource Services und abrufbar unter http://www.guyanagoldstrike.com/images/pdf/43101_Report_Guyana_Golds trike_Mazoa_Hill_Zone_Jan_2018.pdf sowie über das Profil des Unternehmens auf SEDAR www.sedar.com.

Über Guyana

Die Republik Guyana liegt in Südamerika zwischen Venezuela und Surinam. Die Amtssprache des Landes ist Englisch und es untersteht dem britischen Common Law und hat eine demokratisch gewählte Regierung. Es verfügt über ein Bergbaugesetz und eine umfangreiche Geschichte der Goldproduktion. Im Jahr 2016 wurden in dem Land 690.000 Unzen Gold durch Betreiber gefördert. Das Fraser Institute führte Guyana in seinem Annual Survey of Mining von 2016 als drittbestes Rechtssystem für Bergbau im Hinblick auf die Attraktivität von Investitionen in der Untergruppe Lateinamerika und Karibisches Becken auf. Guiana Shield ist die geografische Region, in der Gold lagert. Sie ist weltweit als Goldregion ersten Ranges anerkannt, hochgradig höffig, noch wenig erkundet und weist eine geologische Kontinuität mit Westafrika auf.* Im Jahr 2016 erklärten zwei Minen in Guyana den Beginn der kommerziellen Produktion: die Lagerstätte Aurora (Guyana Goldfields) und die Lagerstätte Karouni (Troy Resources).

* Independent Technical and Environmental Review Karouni Gold Project - Guyana (Unabhängige technische und ökologische Prüfung des Goldprojekts Karouni - Guyana), Behre Dolbear Australia Pty Ltd, 29. April 2016

Qualifizierter Sachverständiger

Locke Goldsmith, M.Sc., P. Eng, P. Geo, Chefgeologe und Explorationsmanager des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101 - Offenlegungsstandards für Mineralprojekte. Locke Goldsmith hat die technischen und wissenschaftlichen Inhalte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Folgen Sie uns auf:

Für das Board of Directors of

GUYANA GOLDSTRIKE INC.

Peter Berdusco

President und Chief Executive Officer

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act der Vereinigten Staaten von 1995 und des geltenden kanadischen Wertpapierrechts enthalten. Bei Gebrauch in dieser Pressemitteilung kennzeichnen die Begriffe erwarten, der Ansicht sein, schätzen, ausgehen von, anvisieren, planen, prognostizieren, können, ansetzen und weitere vergleichbare Begriffe zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die zukünftigen Rohstoffpreise, die Angemessenheit von Bergbau- oder Ressourcenexplorationstätigkeiten, Reserven oder Ressourcen, aufsichtsrechtliche oder staatliche Anforderungen oder Genehmigungen, die Zuverlässigkeit von Informationen Dritter, den kontinuierlichen Zugang zu Mineralvorkommen oder Infrastruktur, Schwankungen an den Goldmärkten, Änderungen bei den Explorationskosten und staatlichen Vorschriften in Guyana, den Stand der handwerklichen Bergbauarbeiten und der damit verbundenen Rechte und andere Faktoren oder Informationen beziehen. Diese Aussagen bilden die gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse ab und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen zwar als angemessen betrachtet, die naturgemäß jedoch bedeutenden geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Eventualitäten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele sowohl bekannte wie auch unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen oder kommen können oder in ihnen impliziert sind. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um veränderten Annahmen, Umständen oder sonstigen Ereignissen Rechnung zu tragen, die sich auf diese Aussagen und Informationen auswirken, es sei denn, dies ist nach den geltenden Gesetzen, Regelungen oder Vorschriften erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

