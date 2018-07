(shareribs.com) London 19.07.2018 - Die Ölpreise konnten gestern Abend leicht zulegen, die Gewinne werden am Donnerstag aber wieder mitgenommen. Dazu trägt unter anderem die wieder angestiegen Förderung in den USA bei. Das US-Energieminister meldete am Mittwoch einen Anstieg der Förderung auf 11,0 Mio. Barrel pro Tag. Dies war ein neues Rekordhoch. Gleichzeitig war bei den Rohölbeständen ein überraschender ...

