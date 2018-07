Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.808,00 -0,28% +3,44% Euro-Stoxx-50 3.476,31 -0,25% -0,79% Stoxx-50 3.103,85 +0,09% -2,33% DAX 12.713,90 -0,41% -1,58% FTSE 7.691,44 +0,20% -0,15% CAC 5.423,25 -0,44% +2,08% Nikkei-225 22.764,68 -0,13% 0% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,84 +2

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,11 68,76 -0,9% -0,65 +14,6% Brent/ICE 72,02 72,90 -1,2% -0,88 +11,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.216,22 1.227,42 -0,9% -11,21 -6,7% Silber (Spot) 15,26 15,56 -1,9% -0,30 -9,9% Platin (Spot) 801,20 819,00 -2,2% -17,80 -13,8% Kupfer-Future 2,67 2,76 -3,0% -0,08 -19,8%

Nach der Erholung vom Mittwoch kommen die Ölpreise am Donnerstag schon wieder zurück. Ursächlich ist nach Meinung von Beobachtern der festere Dollar. Dieser drückt auch den Preis für Gold.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem positiven Lauf der vergangenen Tage dürfte es an der Wall Street am Donnerstag zu kleineren Gewinnmitnahmen kommen. Zwar muss der Markt einige Konjunkturdaten verarbeiten, im Mittelpunkt des Interesses steht aber die Bilanzsaison. Einige bedeutende Unternehmen haben schon Geschäftszahlen vorgelegt, doch stehen etliche Quartalsausweise noch aus. Für Donnerstag sind unter anderem Geschäftszahlen von Philip Morris und Travelers angekündigt. Microsoft folgt nach der Schlussglocke.

Schon am Mittwoch nach Börsenschluss hat IBM Geschäftszahlen vorgelegt. Umsatz und Gewinn von "Big Blue" übertrafen die Erwartungen des Marktes. Für die Aktie geht es vorbörslich um 2,7 Prozent nach oben. Ebay übertraf zwar mit dem Gewinn die Erwartungen, enttäuschte aber mit dem Umsatz. Umsatz- und Gewinnprognose des Unternehmens für das laufende Quartal lagen nur am unteren Rand der Analystenschätzungen. Die Aktie verliert fast 7 Prozent.

Für American Express geht es um 2,7 Prozent nach unten. Die Kreditkartengesellschaft verfehlte die Erwartungen auf der Einnahmenseite, übertraf sie aber beim Gewinn mit 1,62 Milliarden Dollar knapp. Ein enttäuschender Ausblick könnte Alcoa belasten. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt, gab aber in Reaktion auf die Geschäftszahlen im nachbörslichen Handel am Mittwoch leicht nach. Der Aluminiumkonzern übertraf mit seinen Zweitquartalszahlen zwar die Analystenschätzungen, senkte aber die Prognose für den bereinigten operativen Gewinn im Gesamtjahr.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 214.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Juli PROGNOSE: +20,8 zuvor: +19,9 16:00 Index der Frühindikatoren Juni PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach den Kursgewinnen der vergangenen beiden Tage notieren die europäischen Benchmark-Indizes am Donnerstagmittag leicht im Minus. Die Berichtssaison der Unternehmen verläuft bislang ordentlich, und rund um den schwelenden Handelskonflikt ist es in den vergangenen Tagen ruhig geworden. Die SAP-Aktie verliert 1,8 Prozent, obwohl Analysten die Quartalszahlen des Unternehmens loben. Allerdings war die Aktie in den vergangenen Wochen gut gelaufen, so dass nun Gewinne mitgenommen würden. Bei ABB (+4,1 Prozent) habe vor allem die Margenstärke überrascht, da einige Analysten sogar mit einem Rückgang gerechnet hätten, heißt es. Volvo Trucks ziehen nach guten Geschäftszahlen um 1,5 Prozent an. Die Unilever-Aktie notiert nach Bekanntgabe durchwachsener Zweitquartalszahlen 1,5 Prozent im Plus. Laut Jefferies haben die Umsätze die Erwartungen nicht erfüllt. Besser als erwartet seien hingegen Marge und Gewinn ausgefallen. Überraschend schwache Quartalszahlen der Werbeagentur Publicis aus Paris setzen europäische Medienwerte unter Druck. Publicis brechen um 8,6 Prozent ein und ziehen auch WPP um 4 Prozent nach unten. Der Sektor der Medienwerte verliert 1,1 Prozent. Um 2,9 nach oben geht es bei Nordea Bank. Die Bank meldete einen Gewinnanstieg von 47 Prozent im zweiten Quartal. Im Ausblick zeigte sich das Institut aber vorsichtig und geht nicht davon aus, dass bei den dauerhaften Einnahmen dieses Jahr das Niveau des Vorjahres erreicht werde. Commerzbank gewinnen 0,7 Prozent. Auf ein positives Echo stoßen im Handel Berichte über eine Zusammenarbeit mit der größten chinesischen Bank ICBC. Continental verlieren 1,9 Prozent. Das Unternehmen hatte am Vortag die umfassende Neuordnung der Konzernstruktur beschlossen, bei der auch Teile des Geschäftsbereichs Powertrain an die Börse gebracht werden sollen. Für Bryan Garnier enthält die Aufspaltung nichts Neues. Die Kollegen von HSBC und Lampe sollen dagegen ihr Votum jeweils auf Hold nach Buy gesenkt haben, was belastet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.57 Uhr Mi, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1594 -0,43% 1,1644 1,1646 -3,5% EUR/JPY 131,06 -0,30% 131,34 131,32 -3,1% EUR/CHF 1,1620 -0,15% 1,1636 1,1637 -0,8% EUR/GBP 0,8932 +0,27% 0,8908 1,1213 +0,5% USD/JPY 113,05 +0,19% 112,80 112,77 +0,4% GBP/USD 1,2979 -0,75% 1,3071 1,3059 -4,0% Bitcoin BTC/USD 7.386,71 +0,6% 7.340,55 7.406,77 -45,9%

Der Dollar zieht am Donnerstag an. Beobachter verweisen auf die robuste US-Konjunktur und die gestiegenen US-Anleiherenditen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Den Aktienkursen an den Börsen in Ostasien ist am Donnerstag nach einem freundlicheren Start die Luft ausgegangen. Ein ähnliches Bild hatten sie bereits am Vortag gezeigt. Zunächst hatten noch solide US-Vorgaben und ein positiv aufgenommener US-Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank die Stimmung gestützt, ehe im Späthandel an vielen Plätzen wieder Verkäufe dominierten. Auffallend schwach mit Verlusten von rund 5 Prozent zeigten sich die in Hongkong die Aktien der Fluggesellschaften China Southern, China Eastern und Air China. Händler verwiesen zur Begründung auf den weiter fallenden Yuan und die zuletzt wieder gestiegenen Ölpreise als Belastungsfaktoren hin. In Sydney ging es für Woodside um 0,9 Prozent nach unten. Das Öl- und Gasunternehmen hat nach Einschätzung der Analysten von RBC solide Zweitquartalszahlen vorgelegt, wenngleich bei der Produktion und beim Umsatz die Erwartungen knapp verfehlt worden seien. Santos zogen dagegen um 1,7 Prozent an. Hier sei die Produktion besser ausgefallen als erwartet, hieß es von RBC. Der Kurs des Baukonzerns und Minendienstleisters Cimic, eine Tochter von Hochtief, schoss um fast 17 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte am Vortag nach Handelsende gute Halbjahreszahlen vorgelegt. Die Aktie des japanischen Raffinierers Idemitsu Kosan legte um gut 3 Prozent zu auf ein neues Rekordhoch. Die Aktie erfreue sich angesichts der stabilen Rendite in einem volatilen Markt verstärkter Nachfrage, hieß es. Zudem erhöhten die Analysten von Jefferies das Kursziel. Für Xiaomi ging es steil abwärts um 6 Prozent. Die Aktie steht weiter im Spannungsfeld der Unstimmigkeiten darüber, ob über die Handelsverbindung (Stock Connect) zwischen den chinesischen Festlandbörsen und Hongkong auch in Hongkong notierte Aktien mit Sonderstimmrechten erworben werden können.

CREDIT

Die CDS-Spreads auf die Indizes weiten sich am Donnerstag am europäischen Kreditmarkt ohne besondere Impulse leicht aus. Im Handel sieht man über das Tagesgeschäft hinaus nur noch geringes Einengungspotenzial bei den Spreads. Es sei nicht davon auszugehen, dass die CDS im iTraxx Europe ohne die Unterstützung der EZB unter 60 Basispunkte fallen werden. Zum Vergleich: Zu Jahresbeginn stand der entsprechende CDS bei 45. Hintergrund für die gestiegenen Risikoprämien ist vor allem die Erwartung einer zunehmenden geldpolitischen Normalisierung.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Commerzbank und ICBC unterstützen "Neue-Seidenstraße"-Projekte

Die Commerzbank und die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) haben ein Kooperationsrahmenabkommen zur Unterstützung von Projekten im Rahmen der sogenannten "Neuen Seidenstraße" geschlossen. Die Commerzbank will in den kommenden fünf Jahren Projekte im Volumen von 5 Milliarden US-Dollar unterstützen. Ziel der Vereinbarung ist es, die Zusammenarbeit in den Bereichen Handelsfinanzierung, Kapitalmarktberatung, Fremdkapitalmarktgeschäft, Refinanzierung, Zahlungsverkehr und Vermögensverwaltung zu vertiefen, wie der DAX-Konzern mitteilte.

SAP erhöht Prognose dank starkem Cloudgeschäft

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 19, 2018 07:24 ET (11:24 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.