DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.808,00 -0,28% +3,44% Euro-Stoxx-50 3.476,31 -0,25% -0,79% Stoxx-50 3.103,85 +0,09% -2,33% DAX 12.713,90 -0,41% -1,58% FTSE 7.691,44 +0,20% -0,15% CAC 5.423,25 -0,44% +2,08% Nikkei-225 22.764,68 -0,13% 0% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,84 +2

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,11 68,76 -0,9% -0,65 +14,6% Brent/ICE 72,02 72,90 -1,2% -0,88 +11,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.216,22 1.227,42 -0,9% -11,21 -6,7% Silber (Spot) 15,26 15,56 -1,9% -0,30 -9,9% Platin (Spot) 801,20 819,00 -2,2% -17,80 -13,8% Kupfer-Future 2,67 2,76 -3,0% -0,08 -19,8%

Nach der Erholung vom Mittwoch kommen die Ölpreise am Donnerstag schon wieder zurück. Ursächlich ist nach Meinung von Beobachtern der festere Dollar. Dieser drückt auch den Preis für Gold.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem positiven Lauf der vergangenen Tage dürfte es an der Wall Street am Donnerstag zu kleineren Gewinnmitnahmen kommen. Zwar muss der Markt einige Konjunkturdaten verarbeiten, im Mittelpunkt des Interesses steht aber die Bilanzsaison. Einige bedeutende Unternehmen haben schon Geschäftszahlen vorgelegt, doch stehen etliche Quartalsausweise noch aus. Für Donnerstag sind unter anderem Geschäftszahlen von Philip Morris und Travelers angekündigt. Microsoft folgt nach der Schlussglocke.

Schon am Mittwoch nach Börsenschluss hat IBM Geschäftszahlen vorgelegt. Umsatz und Gewinn von "Big Blue" übertrafen die Erwartungen des Marktes. Für die Aktie geht es vorbörslich um 2,7 Prozent nach oben. Ebay übertraf zwar mit dem Gewinn die Erwartungen, enttäuschte aber mit dem Umsatz. Umsatz- und Gewinnprognose des Unternehmens für das laufende Quartal lagen nur am unteren Rand der Analystenschätzungen. Die Aktie verliert fast 7 Prozent.

Für American Express geht es um 2,7 Prozent nach unten. Die Kreditkartengesellschaft verfehlte die Erwartungen auf der Einnahmenseite, übertraf sie aber beim Gewinn mit 1,62 Milliarden Dollar knapp. Ein enttäuschender Ausblick könnte Alcoa belasten. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt, gab aber in Reaktion auf die Geschäftszahlen im nachbörslichen Handel am Mittwoch leicht nach. Der Aluminiumkonzern übertraf mit seinen Zweitquartalszahlen zwar die Analystenschätzungen, senkte aber die Prognose für den bereinigten operativen Gewinn im Gesamtjahr.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 214.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Juli PROGNOSE: +20,8 zuvor: +19,9 16:00 Index der Frühindikatoren Juni PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach den Kursgewinnen der vergangenen beiden Tage notieren die europäischen Benchmark-Indizes am Donnerstagmittag leicht im Minus. Die Berichtssaison der Unternehmen verläuft bislang ordentlich, und rund um den schwelenden Handelskonflikt ist es in den vergangenen Tagen ruhig geworden. Die SAP-Aktie verliert 1,8 Prozent, obwohl Analysten die Quartalszahlen des Unternehmens loben. Allerdings war die Aktie in den vergangenen Wochen gut gelaufen, so dass nun Gewinne mitgenommen würden. Bei ABB (+4,1 Prozent) habe vor allem die Margenstärke überrascht, da einige Analysten sogar mit einem Rückgang gerechnet hätten, heißt es. Volvo Trucks ziehen nach guten Geschäftszahlen um 1,5 Prozent an. Die Unilever-Aktie notiert nach Bekanntgabe durchwachsener Zweitquartalszahlen 1,5 Prozent im Plus. Laut Jefferies haben die Umsätze die Erwartungen nicht erfüllt. Besser als erwartet seien hingegen Marge und Gewinn ausgefallen. Überraschend schwache Quartalszahlen der Werbeagentur Publicis aus Paris setzen europäische Medienwerte unter Druck. Publicis brechen um 8,6 Prozent ein und ziehen auch WPP um 4 Prozent nach unten. Der Sektor der Medienwerte verliert 1,1 Prozent. Um 2,9 nach oben geht es bei Nordea Bank. Die Bank meldete einen Gewinnanstieg von 47 Prozent im zweiten Quartal. Im Ausblick zeigte sich das Institut aber vorsichtig und geht nicht davon aus, dass bei den dauerhaften Einnahmen dieses Jahr das Niveau des Vorjahres erreicht werde. Commerzbank gewinnen 0,7 Prozent. Auf ein positives Echo stoßen im Handel Berichte über eine Zusammenarbeit mit der größten chinesischen Bank ICBC. Continental verlieren 1,9 Prozent. Das Unternehmen hatte am Vortag die umfassende Neuordnung der Konzernstruktur beschlossen, bei der auch Teile des Geschäftsbereichs Powertrain an die Börse gebracht werden sollen. Für Bryan Garnier enthält die Aufspaltung nichts Neues. Die Kollegen von HSBC und Lampe sollen dagegen ihr Votum jeweils auf Hold nach Buy gesenkt haben, was belastet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.57 Uhr Mi, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1594 -0,43% 1,1644 1,1646 -3,5% EUR/JPY 131,06 -0,30% 131,34 131,32 -3,1% EUR/CHF 1,1620 -0,15% 1,1636 1,1637 -0,8% EUR/GBP 0,8932 +0,27% 0,8908 1,1213 +0,5% USD/JPY 113,05 +0,19% 112,80 112,77 +0,4% GBP/USD 1,2979 -0,75% 1,3071 1,3059 -4,0% Bitcoin BTC/USD 7.386,71 +0,6% 7.340,55 7.406,77 -45,9%

Der Dollar zieht am Donnerstag an. Beobachter verweisen auf die robuste US-Konjunktur und die gestiegenen US-Anleiherenditen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Den Aktienkursen an den Börsen in Ostasien ist am Donnerstag nach einem freundlicheren Start die Luft ausgegangen. Ein ähnliches Bild hatten sie bereits am Vortag gezeigt. Zunächst hatten noch solide US-Vorgaben und ein positiv aufgenommener US-Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank die Stimmung gestützt, ehe im Späthandel an vielen Plätzen wieder Verkäufe dominierten. Auffallend schwach mit Verlusten von rund 5 Prozent zeigten sich die in Hongkong die Aktien der Fluggesellschaften China Southern, China Eastern und Air China. Händler verwiesen zur Begründung auf den weiter fallenden Yuan und die zuletzt wieder gestiegenen Ölpreise als Belastungsfaktoren hin. In Sydney ging es für Woodside um 0,9 Prozent nach unten. Das Öl- und Gasunternehmen hat nach Einschätzung der Analysten von RBC solide Zweitquartalszahlen vorgelegt, wenngleich bei der Produktion und beim Umsatz die Erwartungen knapp verfehlt worden seien. Santos zogen dagegen um 1,7 Prozent an. Hier sei die Produktion besser ausgefallen als erwartet, hieß es von RBC. Der Kurs des Baukonzerns und Minendienstleisters Cimic, eine Tochter von Hochtief, schoss um fast 17 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte am Vortag nach Handelsende gute Halbjahreszahlen vorgelegt. Die Aktie des japanischen Raffinierers Idemitsu Kosan legte um gut 3 Prozent zu auf ein neues Rekordhoch. Die Aktie erfreue sich angesichts der stabilen Rendite in einem volatilen Markt verstärkter Nachfrage, hieß es. Zudem erhöhten die Analysten von Jefferies das Kursziel. Für Xiaomi ging es steil abwärts um 6 Prozent. Die Aktie steht weiter im Spannungsfeld der Unstimmigkeiten darüber, ob über die Handelsverbindung (Stock Connect) zwischen den chinesischen Festlandbörsen und Hongkong auch in Hongkong notierte Aktien mit Sonderstimmrechten erworben werden können.

CREDIT

Die CDS-Spreads auf die Indizes weiten sich am Donnerstag am europäischen Kreditmarkt ohne besondere Impulse leicht aus. Im Handel sieht man über das Tagesgeschäft hinaus nur noch geringes Einengungspotenzial bei den Spreads. Es sei nicht davon auszugehen, dass die CDS im iTraxx Europe ohne die Unterstützung der EZB unter 60 Basispunkte fallen werden. Zum Vergleich: Zu Jahresbeginn stand der entsprechende CDS bei 45. Hintergrund für die gestiegenen Risikoprämien ist vor allem die Erwartung einer zunehmenden geldpolitischen Normalisierung.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Commerzbank und ICBC unterstützen "Neue-Seidenstraße"-Projekte

Die Commerzbank und die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) haben ein Kooperationsrahmenabkommen zur Unterstützung von Projekten im Rahmen der sogenannten "Neuen Seidenstraße" geschlossen. Die Commerzbank will in den kommenden fünf Jahren Projekte im Volumen von 5 Milliarden US-Dollar unterstützen. Ziel der Vereinbarung ist es, die Zusammenarbeit in den Bereichen Handelsfinanzierung, Kapitalmarktberatung, Fremdkapitalmarktgeschäft, Refinanzierung, Zahlungsverkehr und Vermögensverwaltung zu vertiefen, wie der DAX-Konzern mitteilte.

SAP erhöht Prognose dank starkem Cloudgeschäft

SAP hat im zweiten Quartal ein überraschend starkes Wachstum im Cloudgeschäft verzeichnet, weshalb der Softwarekonzern die Prognose für das laufende Jahr wie auch das mittelfristige Cloud-Umsatzziel angehoben hat. Die stark beachtete operative Marge blieb im Quartal trotz über den Erwartungen liegender Zuwächse bei Betriebsgewinn und Umsatz durch negative Währungseinflüsse hinter den Analystenschätzungen zurück. Sie verbesserte sich nur leicht auf 27,3 von 27,2 Prozent im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten 27,6 Prozent prognostiziert. Diesen Wert erreichte sie zumindest währungsbereinigt.

Elliott dementiert Forderung nach Zerschlagung von Thyssenkrupp

Der Thyssenkrupp-Aktionär Elliott hat dementiert, jemals auf eine Zerschlagung des Konzerns gedrungen zu haben. In einem Brief an den Aufsichtsrat verwahrte sich der Hedgefonds des Investors Paul Singer zudem gegen den Vorwurf des zurückgetretenen Aufsichtsratschefs Ulrich Lehner, "Psychoterror" betrieben zu haben, und warf ihm seinerseits Diffamierung vor. Der DAX-Konzern müsse sich öffentlich von den Äußerungen Lehners distanzieren, forderte Elliott in dem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben.

Adva verbucht Rückgang bei Umsatz und operativem Gewinn

Adva Optical Networking hat im zweiten Quartal erneut einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und operativem Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbucht. Trotz der schwachen Zahlen und eines weiterhin hart umkämpften Marktes für optische Übertragungstechnik sieht Finanzchef Ulrich Dopfer für Adva eine stabile Geschäftsgrundlage. Der im vergangenen Jahr übernommene US-Netzausrüster MRV bringe die versprochenen Umsatzbeiträge und Synergien. "Mit Disziplin bei den Kosten und strategischem Fokus halten wir Adva auf Kurs in Richtung steigender Profitabilität und nachhaltigem Wachstum", sagte Dopfer laut der Mitteilung.

Audi-Chef Stadler legt Beschwerde gegen Untersuchungshaft ein

Der beurlaubte Audi-Chef Rupert Stadler hat Beschwerde gegen seine Untersuchungshaft eingelegt. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München II am Donnerstag sagte, werde die Beschwerde nun von einem Amtsgericht überprüft. Wie lange das Eilverfahren dauere, könne sie nicht vorhersehen. Stadler sei seit seiner Verhaftung mehrfach vernommen worden. "Am Anfang hat er noch Angaben gemacht, zuletzt nicht mehr", sagte die Sprecherin. Zuerst hatte die Wirtschaftswoche über die Beschwerde berichtet.

Airbus erhält Auftrag für zehn A320neo

Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat weitere Aufträge für Maschinen der A320neo-Familie erhalten. Wie Airbus mitteilte, bestellte ein namentlich nicht genannter Kunde auf der Luftfahrtmesse in Farnborough zehn A320neo. Den aktuellen Listenpreis für den A320neo gab Airbus mit 110,6 Millionen US-Dollar an. Nach eigenen Angaben hat Airbus mehr als 6.100 Bestellungen von über 100 Kunden für Flugzeuge der A320neo-Familie vorliegen.

Airbus und Vietjet unterzeichnen Absichtserklärung für 50 A321neo

Airbus hat mit Vietnams Billigfluglinine Vietjet auf der Farnborough International Airshow eine Absichtserklärung für die Lieferung von 50 weiteren A321neo-Maschinen unterzeichnet.

Airbus rechnet nach Airasia-X-Deal mit weiteren A330neo-Ordern

Der Flugzeugbauer Airbus rechnet auf der Luftfahrtmesse Farnborough mit weiteren Aufträgen für den A330neo. Das sagte Airbus-Finanzvorstand Eric Schulz, kurz nachdem Airasia X 34 der Großraummaschinen bestellte. Laut Listenpreis hat der Auftrag einen Wert von insgesamt mehr als 10 Milliarden Euro.

Rossmann will weiter bei Deutscher Beteiligungs AG aufstocken

Nach der Erhöhung des Anteils an der Deutschen Beteiligungs AG im Juni auf über 15 Prozent will Großaktionär Rossmann Beteiligungs GmbH weiter zukaufen. Rossmann betrachte sein Engagement laut eigenen Angaben als langfristig, teilte die Deutsche Beteiligungs AG mit. Beim Erwerb weiterer Aktien sei nicht geplant, die Schwelle von 30 Prozent der Stimmrechte und damit die Kontrolle über die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft zu erreichen.

Home24 verschreckt Investoren mit Umsatzwarnung

Der Börsenneuling Home24 hat die Umsatzprognose für das zweite Quartal deutlich gesenkt, hält das Ziel für das Gesamtjahr aber weiterhin für erreichbar. Das Unternehmen begründete die Umsatzwarnung mit einer spürbar geringeren Nachfrage nach großen Möbeln. Die flauen Geschäfte führte das Einrichtungsportal aus dem Rocket-Internet-Universum auf das ungewöhnlich warme Wetter zurück. Belastet habe zudem eine Umstellung der IT-Systeme, die komplexer als erwartet war und zu Verzögerungen beim Abarbeiten offener Bestellungen führte.

Morphosys unterzeichnet Lizenzvertrag für MOR106 mit Novartis

Die Biotech-Unternehmen Morphosys und Galapagos sind eine exklusive Vereinbarung mit der Novartis Pharma AG für die Entwicklung und Vermarktung ihres gemeinsamen Antikörperwirkstoffs MOR106 eingegangen. MOR106 ist ein monoklonaler Antikörper, der sich in der klinischen Prüfung befindet und gemeinsam von Morphosys und Galapagos entwickelt wurde.

Scout24 verbessert und erweitert Finanzierungsstruktur

Die Scout24 AG hat ihre Finanzierungsstruktur mit einem neuen Kredit verbessert und erweitert. Wie der Betreiber digitaler Marktplätze mit dem Schwerpunkt Immobilien und Automobile mitteilte, schloss er mit neun Banken ein Finanzierungspaket über 1 Milliarde Euro ab. Das Finanzierungspaket besteht demnach aus einem Darlehen von 300 Millionen Euro, einer revolvierenden Kreditlinie von 200 Millionen Euro, von der derzeit 70 Millionen Euro in Anspruch genommen sind.

Steico senkt Umsatzprognose

Die Steico SE, ein Hersteller von ökologischen Bauprodukten, hat die Margen im zweiten Quartal verbessert, traut sich aber im Gesamtjahr weniger Umsatz zu als bisher. Das Unternehmen aus Feldkirchen bei München rechnet für das Gesamtjahr zwar mit einem überproportionalen Wachstum beim Gewinn, der Umsatz soll aber nur "im oberen einstelligen Prozentbereich" wachsen, wie bereits im ersten Halbjahr. Zuvor hatte das Unternehmen für 2018 ein Umsatzwachstum von etwa 15 Prozent angestrebt. Beim operativen Gewinn (EBIT) hatte Steico ursprünglich eine Steigerung im oberen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich anvisiert.

Villeroy & Boch von negativen Währungseffekten belastet

Villeroy & Boch hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Ungünstige Wechselkurse insbesondere zum US-Dollar, der schwedischen Krone und dem russischen Rubel schmälerten jedoch das Wachstum des Keramikwarenherstellers. Den Ausblick für 2018 bestätigte die Villeroy & Boch AG.

Zooplus wächst weiter und bekräftigt Jahresprognose

Zooplus ist auch im zweiten Quartal 2018 weiter gewachsen. Wie der Internethändler für Heimtierbedarf mitteilte, kletterten die Umsätze von April bis Juni um 23 Prozent bzw 60 Millionen auf 320 Millionen Euro. Hochgerechnet auf das erste Halbjahr betrug das Umsatzwachstum 24 Prozent bzw 126 Millionen Euro auf 643 Millionen. Getragen worden sei das Umsatzwachstum von einer sehr hohen Kundenloyalität, so das SDAX-Unternehmen. Zudem sei die Zahl der registrierten Neukunden im ersten Halbjahr um 16 Prozent gestiegen.

Alstom bestätigt nach gutem Auftaktquartal Prognose

Alstom hat nach einem guten ersten Geschäftsquartal die Prognose bestätigt. Im Zeitraum April bis Juni stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 2,02 Milliarden Euro. Der Auftragseingang legte um 38 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro zu. Dazu trugen mehrere Großaufträge im Nahen Osten und Südafrika und Regionalzuglieferungen in Italien bei. Der Auftragsbestand von 35,5 Milliarden Euro per Ende Juni, davon 30 Prozent im Servicegeschäft, biete eine hohe Visibilität für den künftigen Absatz, teilte die vor ihrer Fusion mit der Siemens-Bahntechniksparte stehende Alstom SA mit.

Anglo American steigert Produktion im 2. Quartal

Der Bergbaukonzern Anglo American hat seine Gesamtproduktion im zweiten Quartal auf Basis von Kupferäquivalenten um 6 Prozent gesteigert - allerdings vor dem Beitrag der brasilianischen Eisenerzmine Minas-Rio. Anglo American hat Probleme mit einer Pipeline in der Mine und musste den Betrieb dort Ende März einstellen. Die Kupferproduktion stieg in den drei Monaten per Ende Juni um 12 Prozent auf 158.000 Tonnen, auch dank einer besseren Qualität.

Boeing bekommt Zusage für Bestellung von 100 Maschinen 737 Max

Boeing hat auf der Farnborough International Airshow von einem nicht genannten Kunden die Zusage für eine Bestellung von 100 Maschinen des Typs 737 Max erhalten. Die Verpflichtungserklärung sei unterschrieben, so der US-Flugzeughersteller. Der Auftrag, der noch nicht finalisiert ist, hat einen Wert von 11,7 Milliarden US-Dollar, basierend auf den aktuellen Listenpreisen.

Givaudan verdient im 1. Halbjahr trotz Umsatzplus etwas weniger

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Givaudan hat im ersten Halbjahr bei höheren Einnahmen unter dem Strich etwas weniger verdient. Der Umsatz legte um 5,6 Prozent auf 2,67 Milliarden Franken zu, wie die Givaudan SA mitteilte. Alle Produktsegmente und Regionen trugen zu dem Wachstum bei. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 0,7 Prozent auf 601 Millionen Franken zu.

Ryanair erkennt Verdi als Kabinengewerkschaft an

