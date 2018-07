Hannover (ots) - Entscheidender Schritt für die weitere Expansion der Syntellix AG insbesondere in Lateinamerika, aber auch in Asien - Neuer Investor bringt als Aufsichtsratsmitglied langjährige unternehmerische Medizintechnikexpertise ein



Die Syntellix AG, die mit MAGNEZIX®, ihrer patentierten Magnesiumtechnologie, derzeit den Weltmarkt für orthopädische Implantate zu revolutionieren bzw. neu zu definieren im Begriff ist, hat heute bekannt gegeben, dass der erfolgreiche Medizintechnik-Unternehmer Wilfried Hüser in den Aktionärskreis der Gesellschaft eingetreten ist. Zudem konnte Hüser auch als künftiges Mitglied des Aufsichtsrates der Syntellix AG gewonnen werden. Er soll in der nächsten Hauptversammlung auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat in das Gremium gewählt werden.



Wilfried Hüser ist Gründer und ehemaliger Geschäftsführer des Dieburger Unternehmens POLYTECH Health & Aesthetics, das er konsequent, rasch und sehr erfolgreich zu einem international agierenden "Hidden Champion" im Bereich der Silikonimplantate aufbaute. Die Produkte, die ebenso wie MAGNEZIX® höchste Sicherheitsanforderungen erfüllen und "Made in Germany" sind, werden mittlerweile über ein weltweites Vertriebsnetz erfolgreich in mehr als 70 Ländern verkauft. Im Jahre 2016 erfolgte eine Mehrheitsbeteiligung der DBAG an der POLYTECH Health & Aesthetics.



Syntellix-Produkte verfügen aktuell über Zulassungen bzw. Registrierungen in rund 50 Ländern und wurden bereits erfolgreich in Tausenden von Operationen eingesetzt. Ihre einzigartigen Eigenschaften können zu besseren chirurgischen Ergebnissen, weniger Folgeoperationen und wesentlich geringeren Kosten für die Kostenträger führen.



Die Syntellix AG bereitet derzeit ihren Börsengang vor, um das enorme Marktpotenzial ihrer Implantat-Technologie nicht nur in den Bereichen Orthopädie und Unfallchirurgie, sondern auch in den Feldern der Neurochirurgie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, dentalen Implantologie und anderen medizinischen Anwendungen auszuschöpfen und weiter international zu wachsen.



Syntellix-CEO, Gründer und Hauptaktionär Prof. Dr. Utz Claassen erläuterte in diesem Zusammenhang: "Das Timing für den Eintritt von Herrn Hüser als Investor und Aufsichtsratsmitglied könnte vor dem Hintergrund unserer laufenden Markteintrittsvorbereitungen in Brasilien, China und Südkorea besser nicht sein, wo er über exzellente Kontakte und großes Ansehen verfügt. Ich bin überaus erfreut und sehr dankbar, dass ein höchst verdienter Unternehmer und international anerkannter Medizintechnikexperte wie Wilfried Hüser sein umfangreiches Know-how nunmehr in die Syntellix AG einbringt, um die weitere Expansion des Unternehmens sowohl im lateinamerikanischen als auch im asiatischen Raum maßgeblich zu unterstützen. Die Erfahrungen aus seiner eigenen unternehmerischen Erfolgsstory stellen für Syntellix einen bedeutenden Mehrwert für die erfolgreiche Zulassung und den raschen Vertrieb unserer hochinnovativen MAGNEZIX®-Implantate in diesen potentialträchtigen Märkten dar."



Über Syntellix: Die Syntellix AG ist ein international tätiges, dynamisch wachsendes Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Hannover. Das Unternehmen ist auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung/Vertrieb von hochinnovativen transformierbaren metallischen Implantaten spezialisiert. Die Produkte aus dem patentierten Material MAGNEZIX® sind einzigartig und werden in einer aktuellen Veröffentlichung als klinisch überlegen gegenüber herkömmlichen Titanimplantaten bewertet. Sie werden im Körper abgebaut und in körpereigenes Knochengewebe umgewandelt und bieten dabei eine ideale Kombination aus Stabilität, Elastizität und Bioabsorbierbarkeit.



Die Syntellix AG ist Weltmarkt- und Technologieführer im Bereich bioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate und wurde bereits mit zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisen geehrt, darunter der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft 2012/13, der Zukunftspreis des deutschen Gesundheitswirtschaft 2016, der German Medical Award 2017, der STEP Award 2017, die Auszeichnung als "Innovator des Jahres 2017" in Deutschland sowie international als "Product of the Year" beim Sustainability Award 2018.



