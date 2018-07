Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die A-Aktien von Alphabet vor den am 23. Juli erwarteten Zahlen von 1250 auf 1350 US-Dollar angehoben. Sie wurden zugleich auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Mutterkonzern der Suchmaschine Google dürfte ein weiteres solides Quartal hinter sich gebracht haben, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Stark gewesen sein dürfte die allgemeine Preissetzung, die Online-Suche und Produktwerbungen. Besondere Beachtung dürfte allerdings die Kostenentwicklung finden, insbesondere die Kosten zur Generierung von Traffic auf Google sowie Werbekosten./ck/zb Datum der Analyse: 19.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2018-07-19/14:09

ISIN: US02079K3059