Der Investor Elliott macht dem Mischkonzern Thyssenkrupp weiter Druck. In einem Brief an den Aufsichtsrat fordert der Großaktionär eine möglichst kurze Amtszeit des Vorstandschefs Guido Kerkhoff.

Der US-Investor Elliott hat sich gegen eine längere Amtszeit von Thyssenkrupp-Vorstandschef Guido Kerkhoff ausgesprochen und auf einen Kurswechsel bei dem kriselnden Mischkonzern gepocht. Kerkhoff könne bis zur Wahl eines neuen Chefs dem Unternehmen zwar eine gewisse Stabilität verleihen, teilte der Thyssenkrupp-Anteilseigner in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an den Aufsichtsrat mit. "Allerdings muss diese Interimszeit kurz gehalten werden, damit Thyssenkrupp schnell wieder auf einen Erfolgs- und Wachstumskurs gebracht werden kann." Der neue Chef müsse von außen kommen. Kerkhoff hatte zuvor gegenüber den Mitarbeitern erste Akzente gesetzt. Er wolle alle bisherigen Geschäfte nach vorne bringen, die Kosten senken und die Sparten auf Rendite trimmen. "Die Forderung unserer Aktionäre nach einer Wertsteigerung ist berechtigt."

Thyssenkrupp steht unter dem Druck renditehungriger Investoren wie dem Großaktionär Cevian, der 18 Prozent der Anteile hält, und Elliott. Der Fonds hält zwar weniger als drei Prozent an Thyssenkrupp, hat aber seit seinem Einstieg für viel Wirbel gesorgt. Der Fonds des US-Milliardärs Paul Singer ist gefürchtet und hat schon vielen Managern Beine gemacht. In dem Brief umschrieb Elliott sein Handeln gegenüber dem zurückgetretenen ...

