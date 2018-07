Mainz (ots) - Woche 29/18 Freitag, 20.07.



Beginnzeitkorrekturen: 20.40 Entscheidende Momente der Geschichte Alexander der Große - Größenwahn und Fall Frankreich 2017



21.05 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012



21.50 Terra X Mord am Hof des Pharao Die Verschwörung um Ramses III.



22.35 ZDF-History Das Geheimnis der großen Pharaonen Deutschland 2013



23.15 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden Großbritannien 2011



0.00 Ägypten von oben Die versunkenen Städte Großbritannien 2011



0.40 heute journal



1.10 Terra X Deutschland von unten Land Deutschland 2014



1.55 Terra X Deutschland von unten Stadt Deutschland 2014



2.40 Die geheimen Bunker der DDR und der Schweiz Deutschland 2005



3.25 Geheimes Russland - Moskaus Unterwelten Deutschland 2017



4.10 ZDF-History Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2017



4.50 Terra X Mord am Hof des Pharao Die Verschwörung um Ramses III.



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121