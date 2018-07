Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ein Resozialisierungsprojekt auf einer einsamen Insel am Ende der Welt: Das Südseeparadiesbietet einem 16-jährigen Intensivtäter die letzte Chance, dem Knast zu entgehen und seinem Sozialarbeiter die Gelegenheit, seinen Lebenstraum zu erfüllen. Das Drama "Somewhere in Tonga" ist am Montag, 23. Juli 2018, 0.15 Uhr, der letzte Teil der ZDF-Reihe "Shooting Stars - Junges Kino im Zweiten". Das Drehbuch von Sarah Schill und Florian Schewe, der auch Regie führte, beruht auf dem Tatsachenbericht "Tongan Coffee" von Uwe Gröne. In den Hauptrollen spielen Sascha Alexander Gersak und Luis Pintsch, der zum ersten Mal vor der Kamera stand - ebenso wie die tongaischen Darsteller, die allesamt Laien sind.



Wolski (Sascha Alexander Gersak) ist Sozialpädagoge und hat genug von Deutschland. Seine Ersparnisse hat er in einen Traum gesteckt: ein Projekt für schwer erziehbare Jugendliche auf einer einsamen Insel im Pazifik. Wolskis erster Kandidat ist Marcel, 16 Jahre alt und ganz vorn dabei, wenn es um Drogen und Gewalt geht. Nachdem er einen Sozialarbeiter niedergestochen hat, stellt Wolski Marcel vor die Wahl: Knast oder Südsee. Widerwillig fliegt Marcel mit ans andere Ende der Welt. Doch Wolskis Planungen sind schiefgelaufen: Außer Strand, Palmen und Meer erwartet die beiden auf der Insel in Tonga nichts: kein Haus, kein Bett und keine Toilette. Der Sozialarbeiter ist ohne Geld und der Junge ohne Drogen. Während Wolski mit einfachsten Mitteln eine Behausung zusammenhämmert, verweigert sich Marcel zuerst total. Auf der belebten Hauptinsel provoziert er eine Schlägerei und verletzt einen Mann schwer. Die tongaische Gesellschaft ist in Aufruhr. Wolskis Fürsprache und ein milder Richterspruch bewahren Marcel vor einer Gefängnisstrafe, unter der Bedingung, dass er die einsame Insel ein Jahr lang nicht verlassen darf. Für Marcel die Hölle. Als Wolski sich in eine Einheimische verliebt, die ihm eine neue Lebensperspektive bietet, muss Wolski sich entscheiden - für den Jungen oder sein eigenes Glück.



Alle Filme der "Shooting Stars"-Reihe stehen bis Donnerstag, 16. August 2018, in der ZDFmediathek.



https://presseportal.zdf.de/pm/shooting-stars-1/



https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspiel



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF_DKF



http://facebook.com/DaskleineFernsehspiel



http://instagram.com/ZDFmediathek



Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/shootingstars



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121