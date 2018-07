Der Selfmade-Milliardär Warren Buffett gilt als der erfolgreichste lebende Investor. Über sein Investment-Unternehmen Berkshire Hathaway hat er viele andere Menschen auf diesem Weg sehr bereichert. Wie ist er so gut geworden, von wem hat er sein Handwerk gelernt und was sind seine wichtigsten Lehren? Ein Teil eines Unternehmens Ein früher Wendepunkt kam, als der junge Buffett 1949 Benjamin Grahams Buch The Intelligent Investor las und dann bei ihm an der Columbia Business School studierte. Buffett schreibt Graham zu, dass er die Grundlage für seinen eigenen Anlagestil geschaffen hat, und eine wichtige Lektion war, was ein Anteil an einem Unternehmen wirklich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...