Die EU fürchtet eine Stahlschwemme als Ausweichbewegung vor den US-Zöllen und verteidigt ihren Markt mit Sonderabgaben. Die Branche frohlockt - doch Ökonomen zweifeln an der Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme.

Die Europäische Union führt Sonderabgaben auf Stahl ein, um den eigenen Markt vor einer "Stahlschwemme" zu schützen. Ende Mai hatte die US-Regierung beschlossen, zusätzliche Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium zu erheben. In der Folge befürchtete die EU, chinesische Stahlexporteure verkauften weniger Stahl auf dem amerikanischen Markt und versuchten ihre Waren auf dem EU-Markt abzuschlagen. "Die US-Zölle auf Stahlprodukte verursachen eine Umlenkung der Handelsströme, die europäischen Stahlproduzenten und Arbeitern ernsthaften Schaden zufügen könnte", sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström.

Die Wirtschaftsvereinigung Stahl wies auf einen in den ersten fünf Monaten des Jahres "massiv" angestiegenen Importdruck auf dem EU-Stahlmarkt hin. Hochgerechnet bis zum Jahresende kämen damit 47,8 Millionen Tonnen Stahl in die EU, so der Interessensverband. Das wären demnach 18 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Stahl-Verbandschef Hans Jürgen Kerkhoff begrüßte die EU-Maßnahmen als ein "klares Zeichen" um die Industrie vor den Folgen des Protektionismus zu schützen. "Die EU muss ihren Weg nun konsequent beibehalten und im nächsten Schritt auch endgültige Maßnahmen einführen", forderte Kerkhoff.

Aus Sicht von Rolf Langhammer, dem ehemaligen Vizepräsidenten des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, ...

