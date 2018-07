Von Robert Wall und Andrew Tangel

FARNBOROUGH (Dow Jones)--Airbus hat auf der Luftfahrtmesse in Farnborough in dieser Woche bislang Aufträge für 431 neue Flugzeuge erhalten. Davon waren 93 feste Bestellungen. Der Flugzeughersteller dürfte damit auch in diesem Jahr mehr Maschinen verkaufen, als er baut.

Inklusive der vor der Messe erhaltenen Bestellungen bekam Airbus insgesamt 354 feste Order und 398 Grundsatzvereinbarungen über Aufträge. Airbus-Finanzchef Eric Schulz rechnet damit, dass die Vereinbarungen bis Jahresende in fest Aufträge umgewandelt werden. Damit dürfte der Auftragsbestand des Konzern zum Jahresende über dem Vorjahreswert liegen, denn Airbus will in diesem Jahr rund 800 Maschinen bauen.

Der Konzern arbeite zurzeit an weiteren Geschäften, die noch nicht bekanntgegeben worden seien, hatte Schulz zuvor in dieser Woche gesagt. Mindestens fünf weitere A380-Superjumbos sowie weitere A330neo dürften verkauft werden.

Gefragt waren vor allem Maschinen mit einem Mittelgang. Einige die Aufträge waren für Maschinen, die erst nach 2025 ausgeliefert werden sollen. Kurzfristigere Lieferungen seien selten möglich. Die Fluggesellschaften könnten aber Maschinen mieten, um ihren kurzfristigen Bedarf zu erfüllen.

Die Bestellungen auf der Messe signalisierten eine ungebrochene Nachfrage nach Flügen von Billigairlines.

