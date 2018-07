US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag zum Handelsauftakt wenig bewegt. Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten konnten nur für kurze Zeit etwas belasten. Am Nachmittag war bekannt geworden, dass sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Juli überraschend deutlich erholt hatte.

Außerdem haben neue Daten vom US-Arbeitsmarkt für eine weitere Überraschung gesorgt. In der vergangenen Woche waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf den tiefsten Stand seit Ende 1969 gesunken. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg gerechnet.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,62 Prozent. Fünfjährige Papiere fielen um 1/32 Punkte auf 99 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,77 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 2,87 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen hingegen um 1/32 Punkte auf 102 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,98 Prozent./jkr/jsl/jha/

AXC0195 2018-07-19/15:20