Der Aufsichtsrat der ICF BANK benennt die Kandidaten Culver und Hille f.d. Neuwahl des Aufsichtsrats-Gremiums DGAP-News: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges Der Aufsichtsrat der ICF BANK benennt die Kandidaten Culver und Hille f.d. Neuwahl des Aufsichtsrats-Gremiums 19.07.2018 / 15:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Aufsichtsrat der ICF BANK benennt die Kandidaten Culver und Hille für die Neuwahl des Aufsichtsrats-Gremiums Auf der ordentlichen Hauptversammlung der ICF BANK AG am 27. August 2018 finden turnusmäßig Neuwahlen von Aufsichtsratsmitgliedern statt. Der amtierende Aufsichtsrat wird die Neuwahl von zwei neuen Aufsichtsratsmitgliedern vorschlagen: Christian R. Culver Christian R. Culver ist Unternehmer und begann seine Laufbahn im Bereich der Finanzdienstleistungs-IT. Nach verschiedenen Projekt- und Führungspositionen im In- und Ausland unter anderem bei der Deutsche Bank AG, der DG Bank AG sowie zuletzt als Abteilungsdirektor bei der Commerzbank AG, gründete Herr Culver 2002 sein eigenes Beratungsunternehmen. Heute führt er erfolgreich das damals gegründete Unternehmen als Vorstand und ist ein geschätzter Experte im Bereich der Banken-IT. Herr Culver ist in seinen Tätigkeiten der letzten 18 Jahre eng mit den Handelssystemen verbunden gewesen. Seine Firma betreut Handelssysteme und vermittelt Experten für Handelssysteme (Murex, Summit, Bloomberg, Reuters u.w.) in führenden Häusern. In den letzten Jahren sind dann noch die Themen Compliance besonders Information Security Management, der Bereich Fintech und Blockchain hinzugekommen. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und darauf, mein Wissen und meine Erfahrung für die ICF BANK, insbesondere im Bereich IT, ISM und Digitalisierung einbringen zu dürfen. Meine Erfahrung in den vielen Jahren in der Handelssystem-IT werde ich dabei gerne zur Verfügung stellen. Ich bin sehr dankbar über das Vertrauen, das man mir hiermit entgegenbringt und freue mich auf die spannende Aufgabe der ich mich gerne stelle". Lars Hille gehörte bis zum Herbst 2017 dem Vorstand der DZ BANK AG an und verantwortete dort u.a. das Kapitalmarktgeschäft. Während seiner beruflichen Station bei der Deutsche Börse AG und als langjähriges Mitglied des Börsenrats der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) und der Eurex Deutschland, konnte er die Entwicklung des Finanzplatzes Frankfurt engagiert mitbegleiten. "Es wäre eine spannende Herausforderung, die ICF BANK als etablierten und zugleich weiter aufstrebenden Finanzdienstleister dabei zu unterstützen, die richtigen Antworten auf die durch Digitalisierung und Regulatorik veränderten Marktbedingungen zu finden. Die ICF Group ist prädestiniert, ihren Kunden flexible Lösungen für die sich ständig wandelnden Herausforderungen des nationalen und internationalen Finanzmarktes auf ihrer Plattform bereitzustellen". "Die positiven Entwicklungen der Kapitalmärkte und die neuen Geschäftsmöglichkeiten durch die Digitalisierung schaffen für die ICF BANK Spielräume für Wachstum und Diversifikation. Klassische Transaktionsprozesse zwischen Emittenten und Investoren brechen auf und eröffnen einem technologiegetriebenen Spezialanbieter wie der ICF BANK neue Marktpotenziale, so entwickelte die ICF BANK u.a. äußerst effiziente Abwicklungsmodelle", erläuterte der Vorstandsvorsitzende Bernd Gegenheimer. "Wir haben uns sehr intensiv mit den Perspektiven des Unternehmens befasst und eigens hierzu Studien zur Wachstumsstrategie erstellen lassen", so der Aufsichtsratsvorsitzende Franz A. Rüegg. "Diesen Wachstumspfad wird der Aufsichtsrat inhaltlich unterstützen und die Expertise im Kapitalmarktgeschäft, IT und Digitalisierung ausbauen. Daher werden wir Herrn Christian R. Culver und Lars Hille, die eine umfassende Expertise einbringen, am 27. August 2018 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorschlagen. Gegenheimer unterstrich, "dass im Zusammenwirken von Aufsichtsrat und Vorstand die erfolgreiche Strategieentwicklung entscheidend durch entsprechende Kompetenzen gestützt wird". Die ICF BANK AG ist eine der führenden Wertpapierhandelsbanken in Deutschland und ein neutraler Handelspartner mit Banklizenz. Sie bietet institutionellen Kunden professionelle Dienstleistungen im Wertpapierhandel und Kapitalmarkt. Der Vorstand der ICF BANK AG Frankfurt am Main, 19. Juli 2018 Herausgeber: ICF BANK AG Kaiserstraße 1, 60311 Frankfurt am Main Phone: 069 92877-316 19.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 706253 19.07.2018

ISIN DE0007472441

AXC0198 2018-07-19/15:30