Inmitten der WM hat die russische Regierung eine Erhöhung des Rentenalters angekündigt. Trotz massiver Kritik nimmt die Reform langsam Gestalt an.

Das russische Parlament hat in erster Lesung für eine umstrittene Erhöhung des Rentenalters gestimmt. Für die Reform votierten 328 Abgeordnete, 104 stimmten dagegen, wie die Agentur Tass am Donnerstag in Moskau meldete. Die Regierung will das Rentenalter für Männer schrittweise um 5 auf 65 Jahre und für Frauen um 8 auf 63 Jahre steigern. Sie hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...