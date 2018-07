Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)--Das ohnehin ausgeprägte Selbstbewusstsein der SAP-Führung hat sich nach dem Zweitquartalsergebnis mit verbesserter Marge und angehobenen Jahres- und Mittelfristprognose noch verstärkt. "We are bullish", sagte CEO Bill McDermott in der Telefonkonferenz. Der Margen-Turnaround gewinne an Momentum, ergänzte Finanzvorstand Luka Mucic.

McDermott bezifferte die Margenverbesserung auf 1 Prozentpunkt zum Vorjahr, wenn man die Anfang April vollzogene Übernahme des US-Softwareanbieters Callidus herausrechnet. Inklusive Callidus stieg die operative Marge währungsbereinigt um 0,4 Prozentpunkte auf 27,6 Prozent und berichtet um 0,1 auf 27,3 Prozent.

Viel Optimismus zieht McDermott aus dem Bereich Customer Relation Management (CRM), der den Umsatz im Quartal um zwei Drittel ausweitete. Dreistellige Steigerungsraten seien absehbar. Mit C/4 Hana verfüge SAP über eine Plattform der 4. CRM-Generation, die "in einer anderen Liga als Salesforce" spiele, sagte er in Richtung des wichtigsten Konkurrenten. Um die Erfolge von SAP sichtbar zu machen, werde die Entwicklung der neuen Sparte Consumer Experience beginnend mit diesem Quartal jedes Vierteljahr offengelegt. "This company is ready to go", so der CEO wörtlich.

Für Finanzvorstand Luka Mucic sind die Quartalszahlen von einem starken Momentum geprägt und dies trotz des Gegenwindes von der Devisenseite. Diese Belastung habe sich besonders in der Region Americas gezeigt, die sich dennoch "solide" entwickelt habe mit einem effektiven Minus von 1 Prozent, währungsbereinigt aber einem Plus von 10 Prozent. Sehr stark sei die Performance in EMEA gewesen, auch gerade auf dem Heimatmarkt Deutschland mit einer zweistelligen Zuwachsrate.

Fortschritte bei der genau beobachteten Margenerholung und ein unerwartet kräftiger Umsatzschub bei den Softwareangeboten in der Cloud haben für in der Mehrzahl wohlwollende Analystenkommentare gesorgt. So haben Independent Research und Warburg die Kursziele hochgenommen, viele andere Häuser haben ihre Kaufempfehlungen bestätigt. Die eher skeptischen Analysten von UBS (Rating: Neutral; Kursziel 97 Euro bei einem aktuellen Kurs von rund 104,50) loben dennoch die überraschende gute Cloud-Entwicklung. Auch Jefferies nennt diese "überzeugend", die DZ Bank die Zahlen insgesamt "ansprechend".

Anders präsentiert sich der Aktienkurs, der aufgrund von Gewinnmitnahmen mehr als 2 Prozent verliert. Seit Anfang Juli hatte er allerdings in der Spitze rund 8 Prozent zugelegt und damit wohl einiges von den guten Zahlen und Perspektiven vorweggenommen, wie Marktteilnehmer meinen.

