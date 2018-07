Avancis will seine CIGS-Fabrik in Südkorea wieder anfahren. Der deutsche Dünnschicht-Produzent plant den Produktionsstart für das erste Halbjahr 2019.Fertig gestellt ist die 100-Megawatt-Fabrik von Avancis in Südkorea eigentlich schon seit 2012. Damals wurde sie jedoch nicht angefahren, da dem deutschen Dünnschicht-Produzenten zufolge die Bedingungen für das damalige Joint Venture Hyundai-Avancis nach sorgfältiger Prüfung als nicht optimal eingeschätzt wurden. Jetzt werde für den Photovoltaik-Markt in Südkorea jedoch Wachstum prognostiziert, da die koreanische Energiepolitik vorsehe, dass bis ...

