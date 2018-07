BERLIN (Dow Jones)--Das produzierende Gewerbe in Deutschland hat beim Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) offenbar noch erheblichen Nachholbedarf. Nur durchschnittlich 25 Prozent der Großunternehmen und 15 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) setzen in einem mindestens geringen Umfang KI-Technologien ein, wie es in einer Studie heißt, die das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag veröffentlichte. KI weist dadurch ein hohes Potenzial für die zukünftige Wertschöpfung im produzierenden Gewerbe auf.

Eine völlig autonome Steuerung von Prozessen findet der Studie zufolge im produzierenden Gewerbe fast gar nicht statt. Lediglich eine Minderheit der KMU erklärte, dass 10 Prozent und mehr der Entscheidungen zur Steuerung von Prozessen autonom durch KI-Systeme übernommen werden. Bei den Großunternehmen ist dieser Anteil etwas höher. Jedoch gibt der Studie zufolge auch die Mehrheit der Großunternehmen an, bisher keine Entscheidungen zur Prozessoptimierung komplett autonom durch Systeme mit KI ausführen zu lassen.

"Verlangsamte Adaption"

Die Studie spricht von einer "verlangsamten Adaption der KI-Technologien im produzierenden Gewerbe in Deutschland". Als Gründe werden neben einem Mangel an Fachkräften "eine teilweise geringe Aufgeschlossenheit der Führungskräfte" sowie "bestehende Ängste und Vorurteile" der Mitarbeiter genannt. Hauptkonkurrenten im KI-Geschäft sind demnach die USA und zunehmend China.

Deutschland hat demnach zwar Stärken im Bereich der Grundlagenforschung. Es mangelt jedoch beim Transfer der Forschungsergebnisse in die Wirtschaft. "Eine zentrale Schwachstelle bilden dabei insbesondere die sehr geringen Ausgründungen aus dem Wissenschaftssystem heraus", schreiben die Autoren der Studie. Gerade im internationalen Vergleich werde diese Schwäche offensichtlich.

Milliardenschweres Potenzial

So fällt Deutschland im internationalen Vergleich der KI-Publikationen derzeit zurück. "Während Forscher aus Deutschland vor fünf Jahren hinter den USA die meisten Konferenzbeiträge vorweisen konnten, liegt man aktuell nur noch auf dem fünften Rang. Im Zuge des aktuellen KI-Booms scheinen andere Länder ihre Forschungs- und Entwicklungs-Bemühungen zum Thema KI stärker zu forcieren als es in Deutschland der Fall ist", urteilt die Studie.

Wer am Boden liegt, hat natürlich Luft nach oben. Innerhalb der nächsten fünf Jahre könnte der Studie zufolge mit dem Einsatz der KI im produzierenden Gewerbe eine zusätzliche Bruttowertschöpfung in Höhe von etwa 31,8 Milliarden Euro verbunden sein. Dies entspreche etwa einem Drittel des prognostizierten Wachstums in diesem Bereich und in diesem Zeitraum.

