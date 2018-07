Rocket Internet SE: Bekanntmachung an die Gläubiger der Schuldverschreibung - 3,00 % Wandelanleihe über 550 Millionen EUR der Rocket Internet SE, fällig 2022 (ISIN DE000A161KH4) (die 'Schuldverschreibungen') DGAP-News: Rocket Internet SE / Schlagwort(e): Anleihe Rocket Internet SE: Bekanntmachung an die Gläubiger der Schuldverschreibung - 3,00 % Wandelanleihe über 550 Millionen EUR der Rocket Internet SE, fällig 2022 (ISIN DE000A161KH4) (die 'Schuldverschreibungen') 19.07.2018 / 16:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Rocket Internet SE - Bekanntmachung an die Gläubiger der Schuldverschreibung - 3,00 % Wandelanleihe über 550 Millionen EUR der Rocket Internet SE, fällig 2022 (ISIN DE000A161KH4) (die "Schuldverschreibungen") Berlin, 19. Juli 2018 - (Soweit in dieser Bekanntmachung nicht anderweitig festgelegt, entsprechen die definierten Begriffe den Definitionen in den Bedingungen der Schuldverschreibungen (die "Anleihebedingungen").) Am heutigen Tag liegt der Gesamtnennbetrag der noch ausstehenden, von anderen Personen als der Rocket Internet SE und ihren Tochtergesellschaften gehaltenen Schuldverschreibungen bei weniger als 15% des Gesamtnennbetrages der Schuldverschreibungen, die ursprünglich ausgegeben wurden. Die Rocket Internet SE übt ihr Recht zur vorzeitige Rückzahlung gemäß § 6(2) der Anleihebedingungen aus und kündigt hiermit unwiderruflich die verbliebenen Schuldverschreibungen insgesamt und wird diese Schuldverschreibungen zu ihrem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzahlen. Der Wahl-Rückzahlungstag ist der 4. September 2018, den die Rocket Internet SE nach Maßgabe des § 6(2) der Anleihebedingungen festgelegt hat. Wichtiger Hinweis Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Rocket Internet SE und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Rocket Internet SE und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Rocket Internet SE oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Kontakt: T: +49 30 300 1318 68 E: media@rocket-internet.com 19.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Rocket Internet SE Charlottenstrasse 4 10969 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 300 13 1800 Fax: +49 (0)30 300 13 1899 E-Mail: investorrelations@rocket-internet.com Internet: www.rocket-internet.com ISIN: DE000A12UKK6 WKN: A12UKK Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxembourg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 706425 19.07.2018

