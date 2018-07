ARHT Media Inc.: ARHT streamt eine Live Holographic Telepresence von Los Angeles nach Singapur zur Office Expo Asia und gewinnt den Best Designed Booth Award DGAP-News: ARHT Media Inc. / Schlagwort(e): Konferenz ARHT Media Inc.: ARHT streamt eine Live Holographic Telepresence von Los Angeles nach Singapur zur Office Expo Asia und gewinnt den Best Designed Booth Award 19.07.2018 / 16:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ARHT Media streamt eine Live Holographic Telepresence von Los Angeles nach Singapur zur Office Expo Asia und gewinnt den Best Designed Booth Award Toronto, Kanada. 18. Juli 2018. - ARHT Media Inc. ("ARHT" oder "das Unternehmen") (TSXV: ART), ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von hochwertigen Hologramm-Inhalten durch seine patentierte Augmented Reality Holographic Telepresence gibt heute bekannt, dass sie auf der Office Expo Asia Konferenz in Singapur, einer Messe mit dem Slogan "Bessere. Intelligentere. Arbeitsplätze." mit dem Fokus auf den zukünftigen Arbeitsplatz für eine neue Generation, mit dem Best Design Booth Award ausgezeichnet wurden. "Dies ist die zweite große Messe, bei der wir die höchste Qualität holografischer LIVE-Telepräsenzen gezeigt haben", fügte Larry O'Reilly, CEO von ARHT, hinzu. "Und die dadurch geknüpften Kontakte werden sicherlich dazu beitragen, unser Geschäft in Südostasien zu starten. Die Menschen in Singapur lieben unsere Technologie, wie Anfang dieses Jahres bei einer Investment-Banking-Veranstaltung mit einer großen internationalen Investmentfirma zu sehen war. " "Es war unglaublich, dass wir die letzten zwei Tage mit einer 4G-SIM-Karte über das Internet Live-Zwei-Wege-Ganzkörperholographie-Telepräsenzen streamen konnten", teilten sich ARHT Asia VP und GM Lincoln Cheung. "Die Organisatoren und Delegierten der Konferenz haben es sehr genossen, diese neue Technologie zu nutzen und diskutieren bereits wie weit eine Partnerschaft mit ARHT Media eingegangen werden kann." Über ARHT Media ARHTs patentierte Augmented Reality Holographic Telepresence Technology ist die erste vollständige Komplettlösung für die Kreation, Übertragung und Bereitstellung realitätsnaher digitaler menschlicher Hologramme bekannt als HumaGrams. Die Technologie des Unternehmens ist geschützt durch U.S. Patent Nr. 9.581.962. Kontakt zu ARHT Media Twitter: http://www.twitter.com/ARHTmedia Facebook: http://www.facebook.com/ARHTmediainc LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/arht-media-inc- Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.arhtmedia.com/ oder kontaktieren die Investor Relations Group unter info@arhtmedia.com. ARHT Media wird an der Toronto Venture Stock Exchange unter dem Symbol "ART" gehandelt. ARHT Media Investor Relations Ali Mahdavi am@spinnakercmi.com ARHT Media Pressekontakt Salman Amin samin@arhtmedia.com Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, die Technologie des Unternehmens; das Potenzial, das für die Technologie des Unternehmens genutzt wird; erwartete künftige und wiederkehrende Umsätze bestehender Kunden; die geplanten zukünftigen Veranstaltungen mit der Technologie des Unternehmens; der zukünftige Erfolg des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, die HumaGram -Technologie zu monetarisieren; die Entwicklung der technologischen Beteiligung des Unternehmens durch das Unternehmen auf der Expo; und Interesse von Parteien in ARHT-Produkten. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "Pläne", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "Schätzungen", " Vorhersagen "," beabsichtigt "," antizipiert "oder" ahnt nicht "oder" glaubt "oder Variationen solcher Wörter und Sätze oder geben an, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse" können "," könnten "," würden ", "könnte" oder "wird genommen werden", "auftreten" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen genannten oder implizierten abweichen aber nicht beschränkt auf: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und wettbewerbliche Unsicherheiten; regulatorische Risiken; Risiken im Zusammenhang mit Technologieoperationen; und andere Risiken der Technologiebranche. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Informationen sich als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit geltenden Wertpapiergesetzen. WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER ÜBERNIMMT DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG, WENN DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 