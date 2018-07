Nach den Quartalsberichten einer ganzen Reihe großer US-Konzerne sind deren Kurse am Donnerstag unter Druck geraten. In deren Fahrwasser legte auch der Dow Jones Industrial wieder den Rückwärtsgang ein. Er fiel im frühen Handel um 0,46 Prozent auf 25083,33 Punkte, nachdem er zuvor fünf Börsentage in Folge zugelegt hatte. Auch starke Konjunkturdaten konnten die Börsianer nicht mehr zu einer Fortsetzung dieses Trends bewegen.

Zahlen hatten unter anderem Ebay , der Zigarettenkonzern Philip Morris , Dominos's Pizza , American Express , der Stahlproduzent Nucor und der Versicherer The Travelers vorgelegt. Für die Papiere dieser Branchengrößen ging es zwischen knapp 2 und fast 10 Prozent abwärts. Am schwersten traf es die Aktien von Ebay, die um 9,2 Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende vergangenen Jahres absackten. Die Trends auf den verschiedenen Marktplätzen des Unternehmens seien schwach, sagte Analyst Mark Mahaney von der Bank RBC. Marketing- und Produktinitiativen sowie Ausgaben für Forschung und Entwicklung hätten nur begrenzten Einfluss gehabt.

Der marktbreite S&P 500 gab um 0,42 Prozent auf 2803,82 Zähler nach. An der Technologiebörse Nasdaq verlor der Auswahlindex Nasdaq 100 0,36 Prozent auf 7363,36 Punkte./bek/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

