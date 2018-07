Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Nach fünf Jahren der Verhandlungen haben die EU und Japan am Dienstag ein umfassendes Freihandelsabkommen (JEFTA) unterzeichnet, so der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung: Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan ist ein Meilenstein in den beiderseitigen Beziehungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...