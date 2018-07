New York - Nach den Quartalsberichten einer ganzen Reihe grosser US-Konzerne sind deren Kurse am Donnerstag unter Druck geraten. In deren Fahrwasser legte auch der Dow Jones Industrial wieder den Rückwärtsgang ein. Er fiel im frühen Handel um 0,46 Prozent auf 25083,33 Punkte, nachdem er zuvor fünf Börsentage in Folge zugelegt hatte. Auch starke Konjunkturdaten konnten die Börsianer nicht mehr zu einer Fortsetzung dieses Trends bewegen.

Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...